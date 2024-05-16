71-річний незайманий чоловік пожалівся, як через жінок змушений жити в ізоляції 55 років – фото

Чоловік настільки боїться жінок, що десятиліттями живе в самоізоляції і ніколи не займався сексом.

Про це пише Mirror.

71-річний Калліксте Нзамвіта прожив у самотності 55 років. Це рішення, що змінило його життя, він ухвалив у віці всього 16 років. Відлюдник вирішив, що не вийде з дому, якщо це означатиме, що він буде контактувати з жінками.

Він пояснив причини, чому обрав чернече життя, YouTube-каналу Arifmax: "Причина, через яку я зачинився тут і обніс свій будинок парканом, полягає в тому, що я хочу бути впевненим, що жінки не будуть наближатися до мене".

Калліксте Нзамвіта / Фото: Afrimax English/YouTube

Нзамвіта продовжував говорити, що це було тому, що жінки його "лякали": "Я не хочу, щоб жінки були поруч зі мною, тому що вони мене дуже лякають".

Сильні страхи перед жінками, як у Нзамвіти – це стан, відомий як гінофобія, який є тривожним розладом, що проявляється в оточенні жінок або під час думок про них, повідомляє MedicalNewsToday.

За іронією долі, попри жах від думки про дівчину, Нзамвіта так і жив би ізольовано, якби не жінки, що живуть навколо його будинку, огородженого 5-метровим парканом.

Будинок Нзамвіта / Фото: Newsflash

Хоча чоловік не дозволяє їм заходити до свого будинку, навіть розмовляти чи наближатися до нього, вони закидають його подвір’я речами.

Одна з жінок розповіла: "Дивно, хоча він боїться жінок, саме ми допомагаємо йому дістати їжу і деякі речі, які йому потрібні. Коли намагаєшся йому допомогти, він не хоче, щоб ми наближалися або розмовляли з ним. Замість цього ми даємо йому речі, кидаючи їх до його будинку, а потім він приходить і забирає їх. Він не підпускає нас до себе близько, але все одно бере те, що ми пропонуємо на відстані".

Калліксте Нзамвіта / Фото: Afrimax English/YouTube

Сусідки також кажуть, що майже не бачили, щоб він виходив з дому, і щоразу, коли він бачить жінку біля свого будинку, він замикається в ньому.

Нзамвіта додав: "Мені достатньо того, як я живу. Я навіть не думав про те, щоб мати жінку, і мене це влаштовує".

Калліксте Нзамвіта / Фото: Afrimax English/YouTube

Нагадаємо, жінка 35 років тому дала клятву залишатися незайманою і переїхала до пустелі. Вона відхилила 15 пропозицій шлюбу від чоловіків.

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