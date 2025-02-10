72-річна ескортниця розповіла, як кинула службу в церкві заради секс-праці – фото

72-річна жінка, яка переспала з 1000 чоловіків, розповіла про своє ескорт-життя.

У програмі This Morning Керолайн Ві, також відома як "Грудаста бабуся", поділилася, як відмовилася від своєї віри в Бога заради секс-праці у свої 60 років, передає The Sun.

Британка сказала: "У церкві я розчарувалася, тому що моє життя не було хорошим, я подумала: "Я більше не вірю в це".

Керолайн, яка на той час працювала флористкою, присвятила своїй релігії сорок років життя, але все припинилося, коли 27-річний регбіст почав фліртувати з нею на роботі.

"Мені тоді було 57, ми ніколи не зустрічалися, але фліртували телефоном", - пояснила вона. "Потім він попросив приїхати, я подумала, що це жарт, але потім він запитав, де я була, коли я не з'явилася".

Керолайн каже, що була "занадто сором'язлива", щоб зустрітися з ним, але вирішила зайти на сайт знайомств. Там її засипали повідомленнями чоловіки віком від 18 років, які хотіли зустрітися з нею, щоб добре провести час.

Але Керолайн, яка зізналася, що спала з чоловіками, яким було за 20, каже, що вони були занадто молодими, оскільки були достатньо дорослими, щоб бути її синами.

Керолайн Ві / Фото: LADbible TV

Нарешті вона зустріла чоловіка свого віку і вперше зайнялася оральним сексом. Вона зізналася: "Нам було дуже добре, ми пішли до готелю і зайнялися оральним сексом, чого я ніколи раніше не робила. Він сказав: "Де ти цього навчилася?" Я відповіла: "Ніде, це мій перший раз". Він сказав: "Що ж, у тебе талант". І я подумала, що візьмуся за це. Я більше ніде не змогла б заробити стільки грошей, мені це подобається".

На той час Керолайн постійно зустрічалася з чоловіками з сайту, щоб трохи розважитися, а також брала участь у свінгерських вечірках.

Деякі з чоловіків, з якими вона зустрічалася, казали, що їй варто подумати про ескорт-послуги, щоб отримувати за них гроші, і Керолайн дуже хотіла спробувати.

"Ну, якщо ти можеш отримувати за це гроші, чому б і ні? Ти все одно зустрічаєшся з тими ж людьми і робиш те ж саме", - додала вона.

Після того, як вона створила свій акаунт, Керолайн почала отримувати гроші за свої послуги і заробляє близько 3 000 фунтів стерлінгів на місяць (155 000 гривень).

Керолайн Ві / Фото: ITV

Вона також змогла кинути роботу флористки після того, як секс-праця дозволила їй виплатити іпотеку.

"Я продовжуватиму, поки зможу, і я надаю чудові послуги хлопцям, які мають всілякі фантазії", - похизувалася британка.

Вона також розповіла, що є багато молодих чоловіків, які фантазують про життя з бабусями, оскільки вони краще допомагають їм, ніж молоді жінки.

"Їм комфортно з нами, дівчата їхнього віку можуть бути некорисними, тому їм подобаються старші жінки, тому що ми розслабляємося з ними і допомагаємо їм", - стверджує Керолайн.

Але не завжди все було гладко, і хоча вона любить свою роботу, її сім'я тепер від неї відреклася. Керолайн, яка ніколи не була заміжня і не мала дітей, каже, що її брати і сестри відмовляються розмовляти з нею, коли дізнаються про її роль ескортниці.

Тепер секс-працівниця хоче допомогти іншим зрілим жінкам почуватися розкутими і прагне, щоб інші долучилися до неї.

"Я не змогла б цим займатися, якби мені це не подобалося, і я хочу, щоб більше літніх жінок думали: "Я змогла б це зробити", - сказала вона.

Нагадаємо, постійно збуджена жінка пожалілася, що відчуває оргазм п'ять разів на день. Австралійка каже, що така проста річ, як громадський транспорт, може спровокувати болісний і незручний інцидент.

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