72-річний чоловік спить в одному ліжку з алігатором – фото

Француз, який працював в Африці гідом, ошелешив, що тримає у своєму європейському будинку 400 екзотичних тварин і навіть спить разом із алігатором.

Про це пише SCMP.

Бунгало 72-річного Філіпа Жилле на заході Франції також є домівкою для отруйної габонської гадюки, кобри, що плюється, пітона, черепах-алігаторів, які можуть відкусити палець, тарантулів і скорпіонів.

Коли хтось незнайомий заходить до вітальні Філіпа, з-під журнального столика гарчить двометровий алігатор Ґатор.

"Заспокойся", - каже Жилле, і алігатор повертається до свого дрімання біля Алі, іншого алігатора, що дрімає.

"Коли бушує шторм, він приходить спати до мене в ліжко", - розповів Жилле. "Люди думають, що я збожеволів".

Філіп Жилле / Фото: leetchi.com

У саду живе Ніло, нільський крокодил, який, за словами Жилле, є "одним з найнебезпечніших видів". Кури блукають, дряпаючись у пошуках їжі.

Відео таких епізодів та інші повсякденні розповіді про його смертоносний звіринець із 400 тварин зробили Жилле зіркою соціальних мереж. Вони також популяризують його благодійну організацію Inf'Faune, яка має на меті розповідати людям про тварин, якими він так захоплюється.

Філіп прожив в Африці 20 років, працюючи мисливським гідом. Він розповідав, що часто ловив там крокодилів, щоб тримати їх подалі від сіл. Повернувшись до Франції, він став герпетологом – фахівцем із рептилій та амфібій. Він оселився в Куероні, на захід від Нанта, разом зі своїм партнером, дітьми та тваринами.

Філіп Жилле / Фото: leetchi.com

Більшість тварин були куплені або передані йому людьми, які більше не могли про них піклуватися. Іноді до нього також звертається митний департамент Франції.

"Ви не можете просто звільнити їх", - каже Жилле. "З глобальним потеплінням випущені на волю кобри можуть розмножуватися і поширюватися. Хіба це те, що ми хочемо залишити нашим дітям?".

Філіп Жилле / Фото: leetchi.com

Однак фінансування його пристрасті стало проблемою після пандемії. Його асоціація більше не може організовувати дні відкритих дверей для збирання коштів, щоб показати тварин громадськості. Раніше вони приносили 100 000 євро на рік. Тепер його відеоролики в соціальних мережах – основний спосіб донести до людей інформацію про збереження природи. Для кожного відео він обирає іншу тварину, поєднуючи освіту і гумор, "щоб розвінчати легенди і упередження про диких тварин".

За перші чотири місяці на YouTube у Inf'Faune з'явилося 100 000 підписників, а зараз їх 198 000. Жиле також має майже 700 000 підписників у TikTok. Доходи дозволяють Жилле і 20 волонтерам, які йому допомагають, годувати тварин.

Але з віком чоловік все більше турбується про майбутнє.

"Алігатори в середньому живуть до 100 років, а Алі та Ґатор – близько 30. Волонтери повинні будуть взяти на себе цю функцію", - сказав він.

Філіп Жилле / Фото: leetchi.com

Він вже навчає волонтерів догляду за тваринами і хоче створити спеціалізований притулок для рептилій далеко від передмістя, де буде менше потреби в клітках і загонах.

Завдяки своїй інтернет-сторінці Жилле вже зібрав 15 000 євро на створення центру. "Існують притулки для собак і котів, чому б не створити їх для цих видів?".

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