72-річну бабусю змусили знести будиночок на дереві, в якому вона жила майже 20 років – фото

Бабуся з Флориди, США, змушена знести будиночок на дереві, в якому вона жила майже два десятиліття, після того, як вона нагромадила штрафи округу на 40 000 доларів за порушення кодексу та побоювання, що він "небезпечний".

Про це пише nypost.com.

72-річна Шоні Чессер із Маямі прожила на одній і тій самій ділянці протягом 17 років, де вона збудувала будинок на великому дереві, повністю обладнаний, з кухнею та вітальнею на землі.

Будинок на дереві Шоні Чессер / Фото: AP

"Я завжди мешкала на відкритому повітрі. Для мене це єдиний спосіб жити", - сказала Чессер 7News Miami. "Мені доводиться чути дощ та вітер ночами. Якщо я цього не зроблю, я збожеволію і в мене клаустрофобія".

Будинок на дереві Шоні Чессер / Фото: AP

За даними CBS News Miami, Чассер спочатку купила нерухомість для свого сина, а після його смерті вона переїхала до будиночку на дереві.

Хоча їй подобалося перебувати на вулиці та серед дерев, сусіди Чессер не були в такому захопленні і 2015 року повідомили про власність до округу Маямі-Дейд та до Департаменту із забезпечення дотримання будівельних норм.

Правоохоронці виявили, що жити в будиночку на дереві небезпечно, і попросили бабусю або знести його, або упорядкувати.

Будинок на дереві Шоні Чессер / Фото: AP

За даними GoFundMe, створеного Чессер, її оштрафували на 11 320 доларів США і 11 481,50 доларів США за один день за порушення глави 33 закону Флориди (зонування) та "несанкціоноване використання в межах односімейного житлового району".

Чессер не підкорилася наказам і за останні 8 років нагромадила близько 40 000 доларів штрафів.

Будинок на дереві Шоні Чессер / Фото: AP

Вона звела прибудови до своєї власності, в якій тепер є її спальня на дереві, кухня та вітальня на землі, басейн, фонтан та нова спальня, яку вона збудувала всередині хати минулого року.

"У мене дуже погані ноги, тому я побудувала хатину Тікі, думаючи, що буду в ній назавжди", - сказала вона. "І якщо ви подивитеся на неї, це найкрасивіша спальня в усьому світі".

Будинок на дереві Шоні Чессер / Фото: AP

Чассер сказала, що вона закінчила боротьбу і вирішила розпочати процес знесення будівель 18 вересня.

"Я не боєць, розумієш? Я воювала проти війни у В'єтнамі", - сказала вона. "Я припинила боротися і просто хочу миру".

Будинок на дереві Шоні Чессер / Фото: AP

Переїзд до закритого приміщення для бабусі – не варіант.

"Вона не може жити в приміщенні, їй потрібно жити близько до землі і відповідно до своїх переконань", - заявили в GoFundMe. "Людину не слід карати за такий спосіб життя".

Натомість Чессер залишиться на відкритому повітрі, але її наступне житло буде відповідати нормам, що, за даними CBS Miami, коштуватиме їй 30 000 доларів, крім інших витрат, які вона вже зазнала.

Будинок на дереві Шоні Чессер / Фото: AP

"Підрядник – 2 000 доларів, архітектор – 2 500 доларів, юрист – 2 500 доларів, сертифікат родоводу семинолів – 800 доларів, ремонт та тара на кухні – 10 000 доларів, конструкція нового будинку – 5 000 доларів, щоб можна було знести старий будинок на дереві", - перерахував GoFundme.

Округ Маямі-Дейд повідомив, що не зробив жодних дій зі знесення будиночка на дереві і намагається привести об'єкт у відповідність до норм.

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