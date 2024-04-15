73-річна бабуся, яка працювала на двох роботах, виграла розкішний маєток – фото

У Великій Британії кухарка, яка у віці 73 років працювала на двох роботах, нарешті змінить своє життя після того, як виграла в лотерею будинок своєї мрії вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Про це пише Metro.

Бабуся чотирьох онуків Роуз Дойл та її чоловік Тоні живуть в одному і тому ж будинку з трьома спальнями в Бірмінгемі вже 44 роки.

Тепер пара готується до переїзду до розкішного маєтку з п'ятьма спальнями на узбережжі в Корнуоллі – з гідромасажною ванною, панорамною терасою і ландшафтним садом.

Бабуся виграла маєток у лотерею / Фото: Omaze

Приз також містив 100 000 фунтів стерлінгів готівкою, тому їй було легко ухвалити рішення про вихід на пенсію, коли вона дізналася про свій виграш.

Виграш став для неї ще більшим шоком, оскільки вона припинила звертати увагу на результати, згідно з якими переможці отримують нерухомість вартістю щонайменше мільйон фунтів стерлінгів.

Бабуся виграла маєток у лотерею / Фото: Omaze

"Оскільки я знаю, що беру участь у кожному розіграші автоматично, я не стежу за всіма будинками щоразу, тож спочатку навіть не здогадувалася, що ми виграли. Ми думали, що це буде невеличка відпустка в Корнуоллі або декілька сотень фунтів – ми ні на хвилину не думали, що виграли там будинок вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів – такі речі просто не трапляються з такими людьми, як ми".

Бабуся виграла маєток у лотерею / Фото: Omaze

Тоні, інженер-газовик, також серйозно розглядає можливість виходу на пенсію.

Говорячи про свої плани насолоджуватися будинком, Роуз сказала: "У нас велика родина, тож цього літа ми будемо дуже популярні, телефон не замовкатиме, бо всі захочуть забронювати тут відпустку. Я ще не знаю, що ми будемо робити в довгостроковій перспективі, але ми точно насолодимося цим місцем як сім'я. Що б ми не вирішили зробити, це змінить все наше життя на краще – це справжнє диво".

Бабуся виграла маєток у лотерею / Фото: Omaze

З вікон будинку відкривається вид на ідилічне корнуольське приморське село Сент-Агнес. Роуз сказала, що інтер'єри "абсолютно розкішні" і що їй "ніколи не набридне виходити на балкон і милуватися цими приголомшливими краєвидами".

Нагадаємо, триповерховий будинок площею майже 1500 квадратів продають лише за $10. Відомо, у чому полягає каверза.

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