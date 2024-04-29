73-річна жінка вийшла заміж за молодшого на 34 роки коханого: "Наше сексуальне життя чудове"

Вона не соромиться зізнатися, що з коханим "займається сексом більше, ніж інші".

73-річна жінка похизувалася бурхливим романом із чоловіком, який молодший за неї на 34 роки.

Про це пише Mirror.

Крістін Гайко та Хамза Дріді закохалися після знайомства в Інтернеті 2018 року. Тоді британка працювала вчителькою для біженців і шукачів притулку, і він записався на її уроки. Поспілкувавшись деякий час, бабуся вирішила полетіти додому до свого кавалера до Набуля, Туніс, і відтоді пара не розлучається.

"Це було безумовно кохання з першого погляду", - сказала Крістін. "Я не можу пояснити наше кохання, воно просто чудове. Він дивовижний, ми постійно сміємося разом".

Крістін і Хамза / Фото: SWNS

Крістін з Ротерхема, Південний Йоркшир, розповіла, що після першої зустрічі з Хамзою в аеропорту, пара насолоджувалася двотижневою відпусткою в Тунісі разом. Ця сповнена романтики подорож була настільки успішною, що Крістін вирішила жити в Тунісі, де вона перебуває вже шість років.

Відверто кажучи про їхню сексуальну активність, Крістін додала: "Ми займаємося сексом більше, ніж інші. Я побувала в багатьох країнах світу, і я ніколи не бачила країни, де було б стільки красивих чоловіків. Мені потрібен ендопротез стегна, але крім цього мій вік не стримує мене в ліжку".

Говорячи про те, як про неї піклується обранець, Крістін продовжила: "Фізично я не в найкращому стані, мені потрібен ендопротез стегна і я змушена ходити з паличкою. Але Хамза піклується про мене, він готує і прибирає. І він обожнює пральну машину! Він не дозволяє мені до неї торкатися чи прати".

Крістін і Хамза / Фото: SWNS

Через декілька місяців після знайомства пара одружилася в будинку Хамзи в Манубі, Туніс, напередодні Нового 2020 року. Крістін описала їхнє весілля як "чарівне". Жінка також прийняла іслам і каже, що "життя стало набагато кращим".

Вона сказала: "Я вже цікавилася ісламом і думала про навернення протягом 15 років. Коли я приїхала до Хамзи, у мене вже був Коран англійською мовою. Я вірю, що Аллах має план для кожного, і це повинно було статися. Бути з Хамзою було його планом для мене".

Зі свого боку, 39-річний Хамза сказав: "Вона моя королева. Я люблю своє нове життя і нові обов'язки".

Крістін і Хамза / Фото: SWNS

Крістін, у якої син на чотири роки старший за її чоловіка, додала: "Мій син знає, що я трохи божевільна. Моя сім'я мене дуже підтримує. Вони бачать, наскільки я щаслива. Хамза постійно спілкується з моїми друзями, тож вони бачать, як нам добре разом".

Нагадаємо, пара з рекордною різницею у зрості поділилася історією їхнього кохання. Подружжя з різницею у 86,36 см переконане, що вони створені одне для одного.

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