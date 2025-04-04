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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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73-річна жінка провела ніч у супермаркеті: курила, пила й справила потребу між полицями

Крадіжка на тисячі євро, розгром магазину і заборона на вхід — нічна історія з Баварії.

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Супермаркет

Супермаркет / © Freepik

У містечку Вольфратсгаузен, Німеччина, 73-річну жінку випадково закрили на ніч у місцевому супермаркеті. Її «викриття» стало справжнім шоком для працівників, які вранці виявили незвану гостю серед полиць із товарами.

Про це пише BILD.

За словами поліції, літня жінка провела ніч у приміщенні, встигнувши не лише закурити та випити алкоголь на 100 євро, а й «затаритись» товарами на чотиризначну суму. Все це вона акуратно пакувала у принесені з собою сумки та валізи.

Кульмінацією ночі стала її спроба справити природні потреби — просто посеред торгового залу. Через це частину товарів довелося утилізувати.

З’ясувалося, що жінка вже мала заборону на перебування в цьому супермаркеті, а також перебуває під судовим наглядом. Як повідомили правоохоронці, вона намагалася втекти, але пошкодила двері магазину.

Попри всі нічні пригоди, пенсіонерка залишалася у доброму фізичному стані й медичної допомоги не потребувала. Поки що невідомо, якими будуть юридичні наслідки для жінки.

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