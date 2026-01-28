Реклама

73-річна британка Керолайн Ві розповіла, чому вирішила кардинально змінити своє життя та стати ескортницею після чотирьох десятиліть життя без сексу.

Про свій досвід вона відверто поділилася в подкасті Tea at Four.

У минулому Ві працювала флористкою та від 17 років була активною парафіянкою церкви. Вона стала християнкою після декількох невдалих ранніх сексуальних досвідів і протягом наступних 40 років дотримувалася целібату, адже її релігійна громада виступала проти сексу поза шлюбом.

За словами жінки, з часом вона розчарувалася в церкві та релігії загалом. У 57 років Керолайн почала замислюватися, чи існує для неї інше, більш насичене життя. Саме тоді вона відкрила для себе знайомства онлайн, свінгерську культуру та, зрештою, можливість заробляти на ескорт-послугах.

Минуло понад десять років, і сьогодні Ві говорить, що пишається шляхом, який обрала.

«Те, що мені зараз 73 роки, не означає, що я повинна припинити займатися сексом або показувати своє тіло. Я відмовляюся бути об'єктом тролінгу. Я пишаюся своїми досягненнями. Якщо це когось турбує, то це їхня проблема».

Відкривши для себе оральний секс, коли наближалася до пенсійного віку, вона розповіла, як швидко влилася в ритм життя зі своїми новими сексуальними партнерами. Але після того, як вона зіткнулася з фінансовими труднощами і не змогла сплатити іпотеку, один з її коханців сказав, що їй слід розглянути можливість роботи ескорт-дівчиною.

«Мені дуже потрібні були гроші, моя іпотечна компанія намагалася відібрати мій будинок», — поділилася Ві.

Керолайн Ві

Вона додала: «Я дивилася програму про жінку, яка займалася сексом по телефону, і це було дуже смішно, бо одного разу вона була у своїй кухні, фарбувала стіни і розмовляла з клієнтом».

Натхненна, літня жінка почала досліджувати, як зайнятися дистанційною секс-роботою, і врешті-решт з нею зв'язався режисер порнофільмів на сайті для свінгерів, і вона швидко заробила гроші, знявшись у відео.

Однак згодом жінка зрозуміла, що їй більше подобається безпосереднє спілкування та різноманіття, яке дає ескорт-робота. За її словами, за роки нової кар’єри вона познайомилася з понад двома тисячами чоловіків.

Водночас жінка визнає, що ця діяльність має свої складнощі — від дуже різних очікувань клієнтів до нестандартних запитів, з якими вона не завжди погоджується. Так, один чоловік попросив її «нагодувати його бутербродом з фекаліями».

Вона додала: «У всіх же різний розмір, чи не так? Я можу мати справді красеня, але він має лише 5 см, тож це пальцева робота, а не ручна».

Сьогодні Керолайн Ві каже, що більше не працює з фінансової необхідності. У свої 70 років вона дозволяє собі обирати, з ким і коли зустрічатися, називаючи свій нинішній спосіб життя усвідомленим вибором, а не вимушеним рішенням.

Нагадаємо, 68-річного зірку фільму "Сам удома" оштрафували через виклик повії.