74-річна бабця, яка вийшла заміж за молодшого на 30 років іноземця, похизувалася сексуальним життям

Британська бабуся, яка вийшла заміж за молодшого на 30 років туніського "іграшкового хлопчика", каже, що їй потрібен ендопротез стегна, але це не заважає їм займатися сексом шість разів на тиждень.

Про це пише Daily Star.

74-річна Крістін Гейкокс та її 40-річний чоловік Хамза Дріді кинули виклик критикам, які казали, що він просто "хоче грошей або візи", нещодавно відсвяткувавши четверту річницю свого весілля.

Через сім років їхніх стосунків Крістін каже, що їхнє сексуальне життя таке ж чудове, як і раніше, попри те, що вона страждає на біль у стегні.

Бабуся двох онуків Крістін похизувалася: "Він гарячий тунісець – ми займаємося сексом більше, ніж будь-хто інший. Мені потрібен ендопротез стегна, але в іншому мій вік не стримує мене в ліжку".

Крістін і Хамза / Фото: SWNS

Крістін познайомилася з Хамзою онлайн 2018 року, коли викладала йому англійську мову. Після бурхливого роману вона полетіла до нього на Батьківщину через шість тижнів і більше ніколи не поверталася.

Попри початковий скептицизм друзів, які попереджали її, що він робить це лише заради візи, пара разом вже сім років і чотири з них – у шлюбі.

Крістін сказала: "Це було безумовно кохання з першого погляду. Між нами миттєво проскочила іскра. Ми гуляли пляжем, він запрошував мене на чудові вечері. Він навіть водив мене на дискотеку, і ми танцювали. Я ні про що не шкодую. Ми шкодуємо лише про те, що не зустрілися раніше, щоб мати власних дітей. Натомість у нас спільний собака".

Крістін і Хамза / Фото: SWNS

Пара одружилася в грудні 2020 року в їхньому туніському будинку, а Крістін прийняла іслам 2021-го. Під час церемонії Крістін одягла традиційну туніську сукню, а троюрідна сестра Хамзи, 17-річна Міріам, зробила їй зачіску, манікюр і педикюр до цього важливого дня.

Син Крістін, який на чотири роки старший за її чоловіка, навіть приїхав до Тунісу 2020 року, щоб провести чотири дні зі щасливою парою через рік після їхнього весілля. І попри велику різницю у віці, її сім'я підтримувала їх. Вона додала: "Вони бачать, яка я щаслива. Мої друзі були чудовими. Хамза постійно розмовляє з моїми друзями, щоб вони бачили, як нам добре разом. Ми з Хамзою маємо власний будинок, і я ніколи не була щасливішою".

Крістін і Хамза / Фото: SWNS

Але пара зіткнулася з негативною реакцією в Інтернеті. Хейтери стверджують, що він просто хоче її грошей або візи. А власник ресторану в Тунісі якось грубо запитав Хамзу: "Як ти займаєшся сексом з цією старою жінкою?". Однак пара наполягає на тому, що вони непохитні. Хамза сказав: "Крістін – прекрасна дружина. Вона моя королева. Я люблю її особистість і її розум".

Нагадаємо, 32-річний чоловік одружився з 53-річною матір'ю своєї однокласниці. Він зустрів свою майбутню дружину, коли ще навчався в школі.

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