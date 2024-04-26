74-річна бабуся з пістолетом пограбувала банк: вона здивувала мотивом

У США 74-річна пенсіонерка озброїлася пістолетом та пограбувала банк.

Про це повідомляє NBC News.

Енн Маєрс із Огайо ніколи раніше не мала проблем із законом. Втім, нещодавно жінка в масці та з пістолетом в руках з'явилася перед працівником банку Fairfield Township і зажадала від нього передати гроші.

Вона отримала всього лише 500 доларів. Поліція швидко вистежила пенсіонерку та заарештувала жінку у її будинку в Гамільтоні невдовзі після пограбування. У її машині знайшли пістолет.

Енн висунули звинувачення в пограбуванні за обтяжливих обставин із застосуванням вогнепальної зброї та підробленні доказів пограбування, оскільки після витівки вона викинула одяг із машини та підробила номерний знак.

Енн Маєрс / Фото: Fairfield Township Police

Пізніше влада дізналася, що Маєрс сама стала жертвою шахрайства. Вона пояснила, що їй довелося порушити закон після того, як вона стала жертвою інтернет-шахрая.

Родичі Енн вже розповіли слідчим, що вона надіслала гроші невідомій людині. Вона позичила 5000 доларів у своєї сестри та 65 000 доларів у друга, щоб заплатити шахраю. Вона хотіла використати пограбування для вирішення фінансових проблем. Проте невідомо, як саме її обдурили.

"У цьому відношенні деякі можуть розглядати її як жертву", - заявив сержант Брендон Маккроскі. "На жаль, Енн вирішила зробити жертвами ще декількох людей у банку, пограбувавши їх за допомогою пістолета, щоб покращити своє становище".

Енн Маєрс / Фото: Fairfield Township Police

Він також згадав, що вона говорила з членами сім'ї про можливі пограбування банків за декілька днів до інциденту. Однак вони не сприйняли її висловлення всерйоз.

Енн Маєрс зараз перебуває у в'язниці в очікуванні першого засідання суду. Застава була встановлена у розмірі 100 000 доларів. Якщо її визнають винною, їй загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, дідусі віком до 76 років стали лідерами безжальної банди озброєних грабіжників. Їх посадили за ґрати.

Читайте також: