74-річний продавець банана, який купили за $6,2 млн на аукціоні, гірко розплакався

Чоловік, який спочатку продав банан за 35 центів, був приголомшений і розбитий горем, коли дізнався, що його товар продали за 6,2 мільйона доларів на аукціоні.

Про це повідомляє Daily Mail.

74-річний Шах Алам працює за $12 на годину у фруктовому кіоску біля аукціонного дому Sotheby's на Верхньому Іст-Сайді Мангеттена.

Китайський криптовалютний підприємець Джастін Сан виграв запеклу боротьбу на торгах Sotheby's, де він придбав сумнозвісного "Комедіанта" італійського художника Мауріціо Каттелана – цілком можливо, найдорожчий фрукт у світі.

Незвичайна інсталяція, яка складається з банана, прикріпленого до стіни звичайним скотчем, стала сенсацією серед колекціонерів мистецтва.

Банан був придбаний зі стенду Алама всього за 35 центів. Він дізнався про результат продажу через декілька днів, навіть не підозрюючи, що продав багатомільйонний банан. "Я бідна людина. У мене ніколи не було таких грошей, я ніколи не бачив таких грошей", - сказав він в інтерв'ю New York Times.

Артінсталяція "Комедіант" / Фото: Associated Press

Алам, який вже майже осліп, залишив роботу державного службовця в Бангладеші 2007 року, щоб переїхати ближче до своєї дочки на Лонг-Айленд. Він живе в квартирі за 500 доларів на місяць разом із п'ятьма іншими чоловіками в Бронксі і працює по 12 годин на добу, заробляючи трохи менше 150 доларів за зміну.

Алам, який не пам'ятає про продаж, також не зовсім розуміє, що такого цікавого в артінсталяції: "Ті, хто купив її, що вони за люди? Вони що, не знають, що таке банан?".

Художник, який створив "Комедіанта", Каттелан каже, що цінує "роль" Алама у розпродажі: "Реакція продавця бананів глибоко зворушила мене, підкресливши, як мистецтво може спричиняти несподіваний і глибокий резонанс. Однак мистецтво, за своєю природою, не вирішує проблем – якби воно це робило, то було б політикою".

Сан, чоловік, який купив роботу, висловився схожим чином: "Його роль у цій роботі не сприймається легковажно".

Джастін Сан / Фото: Getty Images

У відповідь на цю новину анонімний користувач пообіцяв допомогти Аламу на GoFundMe. Користувач, відомий лише як "J S", написав: "Невже ми дійсно хочемо жити в місті, де ми можемо відмахнутися від вуличного торговця, розчуленого до сліз тим фактом, що з нього пожартували про непристойну для нього суму багатства, і в той же час вітати якогось розумника, який здогадався заробити на цьому жарті 6 мільйонів доларів США? Якщо це не повна і груба байдужість, то що ж тоді нас турбує?".

Він також розкритикував заяву Каттелана, сказавши, що той, по суті, назвав долю Алама "не його справою".

Для продавця вже зібрали понад $12 000.

Нагадаємо, тим часом Джастін Сан з'їв банан, який купив за $6,2 млн. Він зробив це в одному з найдорожчих готелів Гонконгу перед десятками журналістів та впливових осіб.

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