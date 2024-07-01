75-річна пенсіонерка розбагатіла на 5 мільйонів доларів після завершення лікування раку – фото

Також вона святкувала свій день народження.

Жінка з Пенсильванії, США, яка купила лотерейний квиток, щоб відсвяткувати подвійну подію – свій день народження та завершення лікування раку – виграла приз у розмірі 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє UPI.

Донна Осборн святкувала закінчення променевої терапії раку молочної залози та своє 75-річчя.

"Я була в аеропорту із дочкою. Ми збиралися відвідати родину у Флориді, коли затримали рейс. Ну, його стільки разів затримували, що я вирішила поїхати додому. Моя дочка залишилася і відлетіла до Флориди", - пригадала Осборн. "Якби я не вийшла з аеропорту, я б ніколи не купила цей квиток!".

Осборн сказала, що була шокована, побачивши свій приз на парковці.

"Я не могла повірити своїм очам", - поділилася Донна. "Я повернулася до магазину і сказала: "Чи можете це перевірити? Це правильно чи неправильно? Ну, продавець сказав: "Правильно!".

Донна Осборн / Фото: Pennsylvania Lottery

Жінка зателефонувала доньці до Флориди, щоб повідомити їй цю новину.

"Вона мені не повірила", - сказала Осборн.

Переможниця поділилася, що має ідеї, що робити зі своїми призовими грошима: "Думаю, я, звичайно, вкладу частину призу, але потім поїду на Аляску!".

Нагадаємо, переселенець із Бахмута виграв 190000 гривень. Він випробував свою удачу в лотереї.

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