75-річна вдова стала танцівницею на пілоні: "Мені начхати на критику мого сексуального вбрання"

75-річна вдова Старр Стауффер Вайз розповіла, чому вона вирішила почати танцювати на пілоні.

Про це пише Daily Star.

Бабуся з Колорадо-Спрінгс, США, поділилася, що під час карантину, спричиненого COVID-19, вела усамітнене життя зі своїми двома котами. Але все змінилося для неї у лютому 2021 року, коли вона натрапила на статтю в місцевій газеті, яка перевернула її життя.

"У статті йшлося про місцеву танцівницю на пілоні Діану Мартін, яка також виявилася пасторкою", - пригадала вона. "Діана почала займатися танцями на пілоні, коли їй було майже 50, а зараз, у свої 64, вона моя особиста інструкторка. Вона – мозок Pole Revolution".

Старр Вайз / Фото: instagram.com/starr.wise

Ця робота розпалила в Старр давнє полум'я, нагадавши їй про давно забуту мрію зайнятися танцями на пілоні – бажання, яке вона відкладала роками. Вона сказала: "Коли я прочитала цю статтю, я була надзвичайно схвильована. Вона нагадала мені про мою давню мрію – танці на пілоні, яка роками була в моєму списку бажань, але чомусь була відсунута на задній план. Спочатку я подумала: "Чи зможу я взагалі це зробити?".

Попри втрату чоловіка 18 років тому та проблеми зі здоров'ям, такі як ревматоїдний артрит, деформована рука, остеопороз, а також відновлення після важкого падіння, Старр не дозволила цьому зупинити її. "Я вирішила написати в студію Pole Revolution, щоб перевірити, чи є вікові обмеження. На мою радість, вони відповіли, що такого немає. Не гаючи часу, я записалася на вступне заняття того ж тижня. Я не мала жодного уявлення, чи зможу це зробити в моєму віці і з моєю історією хвороби, але я не лише змогла, але й повністю захопилася. Мені цього було мало, тому я записалася на цілий пакет занять", - поділилася бабуся.

75-річна вдова стала танцівницею на пілоні

Як колишня алкоголічка із майже 36-річним стажем тверезості, Старр знайшла нове життя завдяки танцям на пілоні, які вона практикує тричі на тиждень. Танці змінили не лише її тіло, але й її психічне та емоційне благополуччя.

Вона сказала: "Я танцюю на пілоні у своїй вітальні, де стоїть жердина, і заняття дуже допомагають мені впоратися із занепокоєнням. Це дуже весело. Я отримую велику підтримку від спільноти танцівників на пілоні і з задоволенням вивчаю нові трюки. Коли ти виконуєш трюки на пілоні, твої думки мають бути повністю зосереджені на тому, що ти робиш, тому всі погані думки, що відбуваються у твоєму мозку, повинні зникнути. Ви повинні сконцентруватися, інакше можете втратити хватку, відпустити не ту ногу або руку і впасти на підлогу. Нещодавно я так і зробила, і досить сильно приземлилася на голову. На щастя, минуло без струсу мозку".

Старр Вайз / Фото: instagram.com/starr.wise

Серед улюблених рухів Старр – лежачі, перевернуті та падіння. "Деяким учням опанування цих трюків може здатися довгим шляхом, але для мене вони стали природними", - каже вона. "Однак робота на підлозі та робота в потоці залишаються складними. Мої суглоби і гнучкість вже не ті, що раніше. Тим не менш, я пишаюся своєю здатністю граційно підійматися з підлоги, навіть на шпильках. Деякі з моїх шкільних однокласників у Facebook з гумором коментували: "Вона висить догори ногами на жердині, а я ледве можу встати зі стільця".

Завдяки танцям на пілоні Старр помітно покращила своє фізичне здоров'я, розвинула м'язи, яких ніколи раніше не мала, і навіть зупинила розвиток остеопорозу. Вона не зупиняється на досягнутому: її щотижневий розпорядок дня містить заняття зумбою, EGym та Silver Sneakers.

Старр Вайз / Фото: instagram.com/starr.wise

Попри поширені хибні уявлення про танці на пілоні, особливо коли йдеться про людей літнього віку, які займаються цим видом спорту, Старр руйнує стереотипи разом зі своїми колегами.

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