75-річна вдова стала танцівницею на пілоні: "Мені начхати на критику мого сексуального вбрання"

Вона не звертає уваги хейтерів.
75-річна вдова Старр Стауффер Вайз розповіла, чому вона вирішила почати танцювати на пілоні.
Про це пише Daily Star.
Бабуся з Колорадо-Спрінгс, США, поділилася, що під час карантину, спричиненого COVID-19, вела усамітнене життя зі своїми двома котами. Але все змінилося для неї у лютому 2021 року, коли вона натрапила на статтю в місцевій газеті, яка перевернула її життя.
"У статті йшлося про місцеву танцівницю на пілоні Діану Мартін, яка також виявилася пасторкою", - пригадала вона. "Діана почала займатися танцями на пілоні, коли їй було майже 50, а зараз, у свої 64, вона моя особиста інструкторка. Вона – мозок Pole Revolution".
Ця робота розпалила в Старр давнє полум'я, нагадавши їй про давно забуту мрію зайнятися танцями на пілоні – бажання, яке вона відкладала роками. Вона сказала: "Коли я прочитала цю статтю, я була надзвичайно схвильована. Вона нагадала мені про мою давню мрію – танці на пілоні, яка роками була в моєму списку бажань, але чомусь була відсунута на задній план. Спочатку я подумала: "Чи зможу я взагалі це зробити?".
Попри втрату чоловіка 18 років тому та проблеми зі здоров'ям, такі як ревматоїдний артрит, деформована рука, остеопороз, а також відновлення після важкого падіння, Старр не дозволила цьому зупинити її. "Я вирішила написати в студію Pole Revolution, щоб перевірити, чи є вікові обмеження. На мою радість, вони відповіли, що такого немає. Не гаючи часу, я записалася на вступне заняття того ж тижня. Я не мала жодного уявлення, чи зможу це зробити в моєму віці і з моєю історією хвороби, але я не лише змогла, але й повністю захопилася. Мені цього було мало, тому я записалася на цілий пакет занять", - поділилася бабуся.
Як колишня алкоголічка із майже 36-річним стажем тверезості, Старр знайшла нове життя завдяки танцям на пілоні, які вона практикує тричі на тиждень. Танці змінили не лише її тіло, але й її психічне та емоційне благополуччя.
Вона сказала: "Я танцюю на пілоні у своїй вітальні, де стоїть жердина, і заняття дуже допомагають мені впоратися із занепокоєнням. Це дуже весело. Я отримую велику підтримку від спільноти танцівників на пілоні і з задоволенням вивчаю нові трюки. Коли ти виконуєш трюки на пілоні, твої думки мають бути повністю зосереджені на тому, що ти робиш, тому всі погані думки, що відбуваються у твоєму мозку, повинні зникнути. Ви повинні сконцентруватися, інакше можете втратити хватку, відпустити не ту ногу або руку і впасти на підлогу. Нещодавно я так і зробила, і досить сильно приземлилася на голову. На щастя, минуло без струсу мозку".
Серед улюблених рухів Старр – лежачі, перевернуті та падіння. "Деяким учням опанування цих трюків може здатися довгим шляхом, але для мене вони стали природними", - каже вона. "Однак робота на підлозі та робота в потоці залишаються складними. Мої суглоби і гнучкість вже не ті, що раніше. Тим не менш, я пишаюся своєю здатністю граційно підійматися з підлоги, навіть на шпильках. Деякі з моїх шкільних однокласників у Facebook з гумором коментували: "Вона висить догори ногами на жердині, а я ледве можу встати зі стільця".
Завдяки танцям на пілоні Старр помітно покращила своє фізичне здоров'я, розвинула м'язи, яких ніколи раніше не мала, і навіть зупинила розвиток остеопорозу. Вона не зупиняється на досягнутому: її щотижневий розпорядок дня містить заняття зумбою, EGym та Silver Sneakers.
Попри поширені хибні уявлення про танці на пілоні, особливо коли йдеться про людей літнього віку, які займаються цим видом спорту, Старр руйнує стереотипи разом зі своїми колегами.
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