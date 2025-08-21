ТСН у соціальних мережах

75-річний пенсіонер закохався у створену штучним інтелектом дівчину та зажадав розлучення

Лише втручання дітей допомогло врятувати родину та пояснити літньому пенсіонеру, що його «кохана» не існує.

Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Пенсіонер зі смартфоном

Пенсіонер зі смартфоном / © Freepik

У Китаї 75-річний чоловік ледь не зруйнував власну сім’ю через захоплення віртуальною співрозмовницею, яку створив штучний інтелект.

За даними Beijing Daily, пенсіонер на ім’я Цзян натрапив у соцмережах на жіночий аватар. Для досвідчених користувачів було очевидно, що це штучна модель, однак літній чоловік повірив у її реальність. Вона здавалася йому милою співрозмовницею, і навіть невідповідність між рухом губ та мовленням його не насторожувала, передає Oddity Central.

З часом Цзян настільки захопився спілкуванням, що найбільше чекав саме на повідомлення від віртуальної «подружки». Коли дружина почала дорікати, що він надмірно багато сидить у телефоні, чоловік заявив їй, що хоче розлучення, аби «бути разом» із цифровим образом.

Ситуація набула серйозності, і лише діти зуміли переконати батька, пояснивши, що його «кохана» не існує, а є продуктом штучного інтелекту.

Фахівці закликають родини уважніше стежити за онлайн-активністю своїх літніх родичів. Адже попри користь штучного інтелекту, він може становити серйозну небезпеку для вразливих людей.

Нагадаємо, жінка розповіла про страшну таємницю, яку від неї майстерно приховував чоловік.

