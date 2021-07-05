76 хот-догів за 10 хвилин: американець щороку б'є власний рекорд

Чоловік вже 14 разів ставав переможцем змагання.

Американець Джої Честнат з'їв 76 хот-догів за 10 хвилин, установивши світовий рекорд на змаганнях в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Fox News.

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Відзначається, що це чотирнадцята перемога Честната за останні 15 років. При цьому він побив власний рекорд: у 2020 році він з'їв 75 хот-догів. Тоді через пандемію коронавірусу змагання проводилися в приміщенні і без глядачів.

Як зізнався Честнат, у минулому році йому дуже не вистачало підтримки уболівальників: "Я з нетерпінням чекав цього весь рік".

Серед жінок в конкурсі перемогла Мішель Леско. Їй вдалося за 10 хвилин з'їсти 30 з половиною булочок з сосисками.

Переможці конкурсу отримують пояси і грошову винагороду: за перше місце - 10 тисяч доларів, за друге - 5 тисяч доларів, а за третє - 2,5 тисячі доларів.

Джої Чеснат відомий як постійний учасник і багаторазовий переможець конкурсів на швидкісне поїдання різних страв. У 2019 він за 12 годин з'їв 413 курячих крилець.

Нагадаємо,австрійський спортсмен-екстремал побив власний світовий рекорд, провівши понад дві з половиною години в льоді.

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