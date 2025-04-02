76-річна пенсіонерка випадково подарувала куртку із лотерейним білетом на $2,5 млн у кишені

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Жінка з Пенсильванії, США, випадково пожертвувала куртку на благодійність, всередині якої був виграшний лотерейний квиток на 2,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє 6abc Philadelphia.

76-річна Мілдред Сімонерілуто зробила свій внесок у благодійність, пожертвувавши частину свого одягу організації «Американські ветерани В’єтнаму», яка пропонує просвітницькі програми та послуги для ветеранів.

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Після цього літня жінка продовжувала жити своїм життям, ймовірно, не надто згадуючи про куртку, аж поки одного дня минулого року не зрозуміла, що лотерейний квиток, який вона купила в продуктовому магазині двома тижнями раніше, в травні 2024 року, виявився виграшним.

Йшлося не про декілька доларів, а про 2,5 мільйона доларів — суму, яка справді змінила б її життя.

Дізнавшись про свій виграш, Мілдред почала шукати свій квиток, лише щоб зрозуміти, що залишила його в кишені старої куртки, яку вона віддала ветеранам.

Оскільки благодійна організація дарує одяг країнам по всьому світу, існує ймовірність, що куртка Мілдред — і її виграшний лотерейний квиток — вже не в США.

В інтерв’ю Мілдред описала, що вона відчула, коли зрозуміла, що сталося. «Я була ошелешена», — сказала вона. «Я була… Немає слів для цього. Це було непередавано — «як я можу повернути його назад?».

Мілдред Сімонерілуто / © 6abc

Мілдред зізналася, що поклала квиток до кишені куртки, щоб не забути про нього, але, на жаль, її благородний план не спрацював так, як вона сподівалася.

Представники лотереї в Пенсильванії сказали пенсіонерці, що вона повинна мати квиток особисто, щоб отримати джекпот, а оскільки термін отримання виграшу спливає 8 травня, у Мілдред швидко закінчується час.

Намагаючись виправити ситуацію, Мілдред неодноразово поверталася до продуктового магазину, де вона придбала лотерейний квиток, але, на жаль, працівники не змогли їй нічим допомогти.

Хоча вона могла спочатку забути, куди поклала квиток, Мілдред не забула номери, які були на її виграшному квитку: 14, 22, 33, 35 і 38.

Маючи в своєму розпорядженні небагато варіантів, Мілдред запитала: «Що ще я можу зробити? Кричати вголос і сподіватися, що щось позитивне станеться з мого боку?».

Нагадаємо, жінка випадково викинула 3,8 млн доларів на смітник, зробивши «найгіршу помилку в історії». Британка викинула флешку під час прибирання, але вона не знала, що саме на ній її партнер зберігав їхню криптовалюту.