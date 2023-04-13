76-річна жінка шокувала неймовірним схудненням: фото до і після

Свою трансформацію пенсіонерка розпочала, коли їй виповнилося 70.
76-річна Джоан МакДональд ошелешила результатом свого схуднення.
Пенсіонерка вирішила змінити свою фігуру, коли їй виповнилося 70. За шість років вона досягнула неабияких результатів.
Своїм досвідом жінка ділиться на сторінці в Instagram, де на неї підписалося понад 1,7 мільйона фоловерів.
Зокрема, вона хизується змінами на фото "до" і "після".
"У нашому житті так легко сказати собі, що наш корабель відплив, що ми надто старі, щоб навчатися новим трюкам, і що надто складно вносити великі зміни. Не вір жодному слову!" – прокоментувала вона.
Джоан поділилася, що її результатом стало поєднання росту, внутрішньої сили та здоров'я.
"Щодня мені доводиться вставати і знову погоджуватися зі своїми новими звичками та своїм новим ставленням до життя. Це того варте. Порятунок свого життя того коштувало", - зазначила МакДональд.
Жінка також випустила книгу "Зміни свій вік" та надихає на фітнес, допомагаючи мільйонам людей у всьому світі.
Шанувальники не стримують захоплення від вигляду бабусі. Про це вони пишуть у коментарях:
- Амінь, Джоан! Ви надихнули армію жінок. Ми любимо вас!
- Неймовірно! Молодець
- Ви моя мотивація
- Маєте кращий вигляд, ніж у молодості
Нагадаємо, британка витратила майже 15 тис доларів на процедуру "перетворення матусі" - серію пластичних операцій після пологів. Жінка показала, якою була до та якою стала.
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