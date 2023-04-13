76-річна жінка шокувала неймовірним схудненням: фото до і після

Свою трансформацію пенсіонерка розпочала, коли їй виповнилося 70.

76-річна Джоан МакДональд ошелешила результатом свого схуднення.

Пенсіонерка вирішила змінити свою фігуру, коли їй виповнилося 70. За шість років вона досягнула неабияких результатів.

Своїм досвідом жінка ділиться на сторінці в Instagram, де на неї підписалося понад 1,7 мільйона фоловерів.

Зокрема, вона хизується змінами на фото "до" і "після".

Джоан МакДональд / Фото: instagram.com/trainwithjoan

"У нашому житті так легко сказати собі, що наш корабель відплив, що ми надто старі, щоб навчатися новим трюкам, і що надто складно вносити великі зміни. Не вір жодному слову!" – прокоментувала вона.

Джоан МакДональд / Фото: instagram.com/trainwithjoan

Джоан поділилася, що її результатом стало поєднання росту, внутрішньої сили та здоров'я.

"Щодня мені доводиться вставати і знову погоджуватися зі своїми новими звичками та своїм новим ставленням до життя. Це того варте. Порятунок свого життя того коштувало", - зазначила МакДональд.

Джоан МакДональд / Фото: instagram.com/trainwithjoan

Жінка також випустила книгу "Зміни свій вік" та надихає на фітнес, допомагаючи мільйонам людей у всьому світі.

Джоан МакДональд / Фото: instagram.com/trainwithjoan

Шанувальники не стримують захоплення від вигляду бабусі. Про це вони пишуть у коментарях:

Амінь, Джоан! Ви надихнули армію жінок. Ми любимо вас!

Неймовірно! Молодець

Ви моя мотивація

Маєте кращий вигляд, ніж у молодості

Джоан МакДональд / Фото: instagram.com/trainwithjoan

Нагадаємо, британка витратила майже 15 тис доларів на процедуру "перетворення матусі" - серію пластичних операцій після пологів. Жінка показала, якою була до та якою стала.

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