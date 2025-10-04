Реклама

77-річна жінка з гордістю досі носить бікіні та каже, що ненавидить приховувати свою підтягнуту фігуру.

Норма Вільямс розповіла виданню Need To Know, що щотижня витрачає декілька годин на вдосконалення своєї фізичної форми, підтримуючи активний спосіб життя, займаючись плаванням, пішими прогулянками та їздою на велосипеді.

І її наполеглива праця окупилася: пенсіонерка у свої 70 років почувається впевненіше, ніж у 20.

Реклама

«Я люблю демонструвати своє тіло в обтислому одязі. Навіть взимку я ношу обтислий одяг — ненавиджу приховувати своє тіло. Хоча я усвідомлюю, що моє тіло має „зношений“ вигляд, це мене не турбує, бо я ціную його силу та фізичну форму. Молодість не дорівнює красі — у мене ніколи не було такого тіла, коли я була молодою! З віком воно ставало красивішим. Краса — це здоров’я, фізична форма та фігура, а не мода, молодість та пластика живота. Краса — це також історії, які розповідає ваше тіло — шрами, зморшки, травмовані кінцівки. Чому б не показати все в бікіні, незалежно від віку та етапу життєвого шляху? Доки ви живете, пишайтеся своїм тілом — і який кращий спосіб показати його, ніж у бікіні? Чим підлітковіший, тим краще!» — поділилася жінка.

Норма Вільямс / © needtoknow.co.uk

Неймовірно, але Норма, яка живе в Сполето, Італія, але родом із Ліверпуля, Велика Британія, у молодості почувалася більш невпевнено, ніж зараз.

Вона сказала: «Коли мені було за 20, я почувалася набагато невпевненіше в бікіні, ніж зараз. З роками, у міру того, як я старіла, моя впевненість у своєму тілі та гордість за нього зростали. Я не досягла ідеального здоров’я та фізичної форми, поки мені не виповнилося 60 років. Я можу пропливти 60 олімпійських довжин трохи більше ніж за годину, можу їздити на велосипеді годинами і швидко проходжу 8 км щодня. Найбільша різниця між мною у 20 років і мною у 70 — це, простіше кажучи, енергія. Мій рівень енергії експоненціально зріс за останні 50 років — і саме це спонукає мене жити так, як я живу зараз. Люди зазвичай шоковані, коли дізнаються про мій вік. Часто незнайомці зупиняють мене та ввічливо запитують, скільки мені років. Усі молоді люди кажуть одне й те саме: „Коли я виросту, я хочу мати такий же вигляд як ти, Нормо. Я — символ майбутнього, але, гадаю, маю вигляд на пізніший вік. Але оскільки я така підтягнута і відрізняюся від стереотипного уявлення про „літніх людей“, людям важко в це повірити. Вони думають, що я, здається, кинула виклик віку, але це не так — старіння пішло мені на користь. Я не виявляю жодних ознак уповільнення темпу — скоріше, я стаю швидшою і маю більше енергії з кожним роком, що минає. Я не могла б почуватися краще за своє тіло, ніж зараз! Це чудово, і я щиро це люблю».

Норма Вільямс у 18 років / © needtoknow.co.uk

Нагадаємо, 60-річна Елізабет Герлі у мініатюрному бікіні похизувалася стрункою фігурою.