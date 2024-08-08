77-річний чоловік одружується з молодшою на 43 роки жінкою: історія їхнього кохання та фото

Закохана пара з колосальною різницею у віці 43 років дала відсіч хейтерам, показавши свою ідеальну відповідь ненависникам.

У шоу Love Don't Judge 34-річна Імані Купе зізналася, що завжди думала, що закохається в старшого чоловіка, але зустріч із Ларрі Скоттом, якому зараз 77, виявилася більшим стрибком у віці, ніж вона коли-небудь могла собі уявити.

Закохані познайомилися на сайті знайомств, і "біле волосся" Ларрі привернуло увагу Імані". Вони були парою понад дев'ять років і заручилися 2023-го.

"Я вважаю старших чоловіків більш привабливими. Я відчувала, що він був досить привабливим літнім джентльменом, а коли я побачила його особисто, він не розчарував", - пригадала Імані.

Імані та Ларрі / Фото: Love Don't Judge

Ларрі з Меріленду, США, не може уявити життя без своєї молодої коханої. Коли вони планують своє майбутнє, Імані визнає, що переживати через те, що Ларрі старіє, "природно".

Він поділився: "Коли ти набагато молодший, ти не думаєш про це так далеко в майбутньому, але оскільки я ближчий, я думаю про це. Тому ми відкрито обговорюємо ці речі".

Імані та Ларрі / Фото: Love Don't Judge

Імані стикається з критикою через припущення, що вона з Ларрі через його гаманець, і багато хто називає її "типом домогосподарки", яка повністю поглинена "готуванням та прибиранням".

Ларрі жартує: "Ми просто відмахуємось від цього".

Імані та Ларрі / Фото: Love Don't Judge

Імані вважає, що засудження, з яким вони стикаються, лише зробило їхні стосунки куленепробивними, говорячи: "Я думаю, той факт, що нас засуджують, зробив нас сильнішим як пару. Тому що це зміцнило наше спілкування та наш зв'язок".

Пара повідомила, що їхні друзі прийняли їх та їхню нетрадиційну різницю у віці. Спочатку вони обидва визнали, що їм було "цікаво", коли друзі вперше дізналися, що Ларрі зустрічається з жінкою на чотири десятки років молодше за нього.

Імані та Ларрі / Фото: Love Don't Judge

Наразі Імані та Ларрі зайняті плануванням весілля своєї мрії та майбутньою спільною подорожжю світом.

Нагадаємо, чоловік одружився з молодшою на 20 років нянею. Пара розповіла, як все почалося та про критику старшого сина.

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