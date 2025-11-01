- Дата публікації
77-річний чоловік упав у глибоку пастку і три дні був змушений пити тільки вино: що сталося
Французький пенсіонер дивом залишився живим після падіння з 40 метрів.
У горах Севенну на півдні Франції 77-річний велосипедист дивом урятувався після того, як зірвався з крутого 40-метрового схилу під час поїздки до магазину.
Про це повідомило видання Metro.
Чоловік пропустив поворот і зірвався з висоти близько 40 метрів поблизу села Сен-Жюльєн-де-Пуен. Після падіння пенсіонер опинився на дні яру без можливості вибратися. Протягом трьох днів він намагався привернути увагу, гукаючи допомогу, щоразу коли чув шум машин, але безуспішно.
У холоді та волозі пенсіонер вижив завдяки власним покупкам — кільком продуктам і пляшкам червоного вина, які залишилися цілими після падіння. Саме вино стало його єдиним джерелом рідини до прибуття рятувальників.
Його знайшли дорожні робітники, які помітили велосипед, що лежав біля узбіччя. Після цього до пошуків долучили пожежно-рятувальну службу департаменту Еро.
За словами лікаря-рятувальника Лорана Савата, виживання чоловіка — «справжнє диво», адже ті дні супроводжували дощ, холод і повна відсутність питної води. Постраждалого госпіталізували з легким переохолодженням і незначними травмами.
Сават додав, що велосипедист продемонстрував надзвичайну витривалість — кілька разів він падав у струмок, намагаючись вибратися на поверхню.
