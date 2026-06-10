77 скелетів без голів у братській могилі: археологи розкрили моторошну таємницю

Фото Мартіна Фургольта з Інститут археології Кільського університету / IFLScience

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У Словаччині, поблизу міста Врабле, міжнародна група археологів виявила одне з, мабуть, найзагадковіших і найстрашніших поховань в історії Європи. У масовій могилі віком близько 7 000 років знайшли останки кількох десятків людей, у яких повністю відсутні черепи. Ця знахідка змусила вчених ламати голову над питанням: що за жахіття відбувалося тут на світанку людської цивілізації?

Про це повідомляють IFLScience та Daily Star.

Моторошні таємниці рову вперше почали розкриватися ще у 2022 році. Саме тоді приголомшені дослідники натрапили на чотири пари обезголовлених скелетів поруч із масивною могилою, в якій знаходилося ще 77 тіл. Було знайдено лише один скелет, що належав дитині, з головою, що все ще була прикріплена до плечей.

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Фото Daily Star

Експерти, які розкопують жахливий рів, вважають, що сцена кошмару насправді є результатом дивного та складного похоронного ритуалу, а не доісторичної різанини. Хоча на кістках є моторошні сліди порізів, які доводять, що тіла були обезголовлені, дослідники вважають, що голови насправді були відрубані після смерті.

Стародавнє поселення колись було домівкою для культури лінійної кераміки, групи кам’яної доби, відомої по всій Європі своєю унікально розробленою керамікою з паралельними лініями.

Фото Daily Star

Вчені та історики досі не знають, чому ці стародавні люди ретельно видаляли черепи своїх померлих, і вони не можуть точно сказати, чи зіграло жорстоке насильство певну роль у їхній першій загибелі.

Хоча обезголовлені трупи з’являлися й раніше в інших європейських похованнях, кладовище Врабле спантеличило експертів з однієї жахливої ​​причини: відсутні черепи ніде не могли знайти.

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Катаріна Фукс, біологічний антрополог з Кільського університету в Німеччині, заявила: «Перші аналізи свідчать, перш за все, що тут не проводилися насильницькі „обезголовлення“, а радше вміле видалення черепів».

Отже, що все це собою являє, залишається незрозумілим. Щоб зрозуміти, що тут сталося, нам потрібно відкинути припущення людини 21-го століття та спробувати уявити собі свідомість раннього фермера, який жив у Центральній Європі сім тисячоліть тому.

«Ми повинні припустити, що ці практики були вбудовані в зовсім інші контексти значення, ніж ті, що існують у сучасних суспільствах. Саме це робить їх інтерпретацію такою складною», — додав професор Мартін Фургольт з Інститут археології Кільського університету.

За відсутності машини часу дослідники звертаються до добре відомих наукових методів. Подальша робота на цьому місці буде зосереджена на ізотопному та ДНК-аналізі, щоб пролити світло на географічне походження, раціон та сімейні зв’язки похованих там осіб.

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Дослідники зазначають, що поблизу Врабле немає подібних могил. Щоб знайти інші поховання без голів, потрібно шукати далі, в деяких частинах південно-східної Європи та, що найважливіше, південно-західної Азії, де видалення черепів перед похованням було добре задокументованою практикою. Ці паралелі, стверджує команда, свідчать про те, що те, що сталося в Словаччині, слід розуміти в ширшому, «трансрегіональному контексті».

«Перші результати вже показують, що Врабле — це виняткове місце розкопок. Воно дає нам ключі до обговорення фундаментальних питань, наприклад, як розуміли смерть і тіло в неоліті та яку роль відігравали пов’язані з цим практики в соціальній структурі ранніх землеробських суспільств», — підсумував Фурхольт.

Раніше ми писали, що стародавнє масове поховання розкрило жахи пандемії чуми 1500 років тому.

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