79-річний мультимільйонер шукав жінку, яка б народила йому спадкоємця: він шокував "ганебним вчинком"

Британський аристократ шукав жінку для народження спадкоємця, а коли дізнався, що у нього буде донька — покинув породіллю.

Чоловік шукав жінку для народження спадкоємця / © Фото з відкритих джерел

У Британії 79-річний мультимільйонер шукав дружину, яка повинна народити йому сина, щоб той успадкував його розкішний маєток. Проте коли жінка народила дочку — той перестав з нею спілкуватись.

Про це пише mirror.co.uk.

79-річний мультимільйонер сер Бенджамін Слейд шукав молоду жінку, щоб народити сина, який успадкує його величезне маєток площею 1300 акрів у Сомерсеті.

Спочатку чоловік розмістив оголошення в газеті, в якому йшлось, що він шукає жінку, яка народить йому двох синів. Згодом він навіть взяв участь у телешоу, де мільйонери шукають собі молодих партнерок та навіть зареєструвався на сайті знайомств. Проте, переглядаючи анкети жінок, він різко коментував їхні дані.

Тоді він так виправдовував свої переконання: «Якщо ти хочеш нову машину, ти купуєш нову машину, а не якусь стару розвалюху».

Згодом стало відомо, що він збирається одружитися з американською поетесою і композиторкою Сахарою Сандей Спейн, яка молодша за нього на 46 років і чекає на дитину.

Але те, що мало стати казковим фіналом, якщо це взагалі можна так назвати, перетворилося на жах. Мультимільйонер скасував аж дві весільні церемонії, а коли дізнався, що жінка вагітна не хлопчиком, а дівчинкою — почав ігнорувати свою обраницю та доньку.

У 2022 році стало відомо, що він навіть ніколи не бачив свою дитину, яка зараз живе у Франції з матір’ю в розкішному сімейному замку 16 століття. Сахара тепер описує сера Бенджаміна як «абсолютно ганебного».

Вона додала: «Я знаю, що Бен хотів хлопчика, але він не знав стать дитини, коли скасував наше друге весілля. Чи змінив би він свою думку, якби я народила сина? Це знає тільки Бен. Але він не має жодного інтересу зустрітися з Вайолет. Його поведінка є руйнівною».

Крім того, чоловік тепер вирішив продати свій розкішний маєток.

Нагадаємо, чоловік купив піджак у секондхенді і розбагатів.

