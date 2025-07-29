8 найвищих активних вулканів, куди пускають мандрівників: список для сміливців (фото)

Виверження вулкана Етна / © Associated Press

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Навіть незважаючи на потенційну небезпеку, активні вулкани щороку манять тисячі сміливців, які хочуть відчути, як «дихає» наша планета. Експерти склали топ-8 найвищих діючих вулканів світу, підйом на які стає справжньою пригодою.

Про це повідомило видання Conde Nast Traveler.

Етна (Італія)

Найактивніший вулкан Європи має кілька маршрутів — від простих прогулянок до складних підйомів. У разі виверження доступ туристів обмежують, а стан вулкана постійно моніторять.

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«Добре розвинені стежки, місцеві гіди та часте спостереження означають, що ви можете з упевненістю подорожувати по затверділих лавових потоках і краях кратерів. Сходження варіюються від пологих схилів до цілоденних підйомів, з яких відкриваються панорамні види на Катанію та Іонічне море. Навіть коли вулкан влаштовує шоу — з хмарами попелу, що витають над головою — це відбувається під суворим наглядом, а стежки блокуються при перших ознаках будь-якої активності», — зазначили у виданні.

Етна / © Getty Images

Котопахі (Еквадор)

Один із найвищих діючих вулканів світу. Сходження зазвичай починається вночі, щоб досягти вершини на світанку. Біля підніжжя розташований національний парк з унікальною андійською природою.

«Навколишній національний парк, де мешкають дикі коні та розкинулися андські рівнини, не менш цікавий для тих, хто залишається на нижчих висотах», — йдеться в повідомленні.

Котопахі / © AP

Пакая (Гватемала)

Відносно невисокий, але мальовничий вулкан із коротким маршрутом (близько 3 годин). Популярний завдяки легкій доступності та постійній паровій активності.

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Пакая / © AP

Ейяф’ятлайокютль (Ісландія)

Відомий виверженням 2010 року, яке паралізувало авіасполучення в Європі. Підйом триває 7–8 годин і проходить через льодовики та вулканічний попіл. Обов’язковий супровід досвідченого гіда.

«Похід зазвичай займає сім-вісім годин туди і назад, а рельєф місцевості змінюється від вулканічного попелу до снігових полів і скель. У ясні дні звідси відкривається вид на південне узбережжя Ісландії, сусідні льодовики і навіть Вестманнові острови. Через мінливі умови рекомендується здійснювати походи з гідом», — йдеться в статті.

Везувій (Італія)

Вулкан, що знищив Помпеї у 79 році н. е. Зараз він залишається активним, але безпечним для відвідувань. Туристи можуть піднятися до краю кратера.

«Кілька маршрутів пролягають через національний парк, але більшість відвідувачів дотримуються шляху до кратера, щоб отримати максимальне задоволення», — підкреслили автори.

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Везувій

Ареналь (Коста-Ріка)

Безпосередній доступ до кратера закритий, але навколо розташований національний парк із тропічними стежками, лавовими полями та термальними джерелами.

«Хоча доступ до вершини закритий з міркувань безпеки, навколишній Національний парк вулкану Ареналь має чудові стежки, що проходять через старі лавові потоки, лісисті доріжки та вулканічні хребти», — зазначили у виданні.

Фудзі (Японія)

Найвища гора Японії, яка є сплячим, але потенційно активним вулканом. Сезон сходжень — липень і серпень. Найпопулярніший маршрут (Йосіда) займає до 8 годин.

«Найпопулярнішим є маршрут Йосіда, підйом по якому зазвичай займає від п’яти до восьми годин. Гірські хатини вздовж маршруту пропонують ночівлю для тих, хто піднімається повільно. Це фізичний виклик, але він має глибоке культурне значення», — йдеться в повідомленні.

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Фудзі / © Associated Press

Бромо (Індонезія)

Невисокий, але дуже активний вулкан із легкодоступними маршрутами. Відомий фантастичними світанками та пейзажами, які нагадують інший світ.

Бромо / © AFP

За даними вчених, через глобальне потепління вулканічна активність може зростати через танення льодовиків, яке змінює тиск на магму. Однак це не зменшує інтересу до вулканічного туризму. Безпечні маршрути з кваліфікованими гідами дозволяють мандрівникам підкорювати ці природні велетні, отримуючи незабутні враження.

Нагадаємо, один з найнебезпечніших вулканів планети на межі виверження. У надрах Єллоустоуна зафіксована підвищена сейсмічна активність.