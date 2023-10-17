80-річний чоловік продає свою квартиру в Нью-Йорку, щоб жити на круїзному лайнері – фото

Життя на суші завжди змушувало його прагнути більшого.

Здійснивши всього чотири круїзи, подружжя пенсіонерів ухвалило доволі сміливе рішення — продати свою квартиру в Нью-Йорку та пожити на круїзному лайнері.

Про це пише nypost.com.

80-річний Майк Сорокер та його 75-річна дружина Барбара вже у передчутті життя мрії. Втім, парі поки що доведеться трохи зачекати, оскільки їхній новий плавучий будинок MV Narrative, зараз будується, і лише 2025 року він вирушить у плавання.

Пенсіонер продає квартиру, щоб жити на круїзному лайнері / Фото: Storylines

Після завершення будівництва корабель з 547 каютами повинен провести три роки, повільно обертаючись навколо земної кулі, часто зупиняючись і проводячи в кожному порту декілька днів.

"Ми хочемо мати можливість побачити ці місця, поки ми ще живі та достатньо здорові, щоб насолоджуватися ними. Ймовірно, це те, на що ми чекаємо найбільше", — сказав Сорокер.

Початковий внесок за життя мрії пари становив 60 000 доларів.

Платіж забезпечив Сорокерам каюту площею 720 квадратних футів на 18-палубному кораблі вартістю 2,5 мільйона доларів, з трьома басейнами, 20 ресторанами, мініброварнями та бібліотекою об'ємом 10 000 томів.

Майк Сорокер / Фото: Mike Soroker/LinkedIn

За словами Майка, зрештою їм доведеться платити додатково приблизно 130 000 доларів на рік за обслуговування.

"Ми працювали всі ці роки", - сказав він. "Настав час пожинати плоди".

Сорокер сказав, що йому дуже хотілося б познайомитися з Близьким Сходом і побачити Антарктиду, а його дружина з нетерпінням чекає на можливість відвідати Азію, місце, де їй раніше подобалося проводити час.

Але, крім самої подорожі, їх найбільше цікавить можливість завести нових друзів — те, що, за його словами, вони випробували в попередніх подорожах.

"Ми любимо це. Ми балакуни", — сказав він. "Ми любимо сидіти в ресторані, повертатися до сусіднього столика і розмовляти з ними. У нас з'явилися вірні друзі".

Пара продасть свою квартиру в Нью-Йорку і використовуватиме будинок у Бока-Ратоні як тимчасовий якір. І хоча перебування в морі "їхня довгострокова мета", Сорокер каже, що поспішати нікуди. Корабель ще не готовий і завжди є ймовірність, що за цей час щось піде не так.

"Деякі люди на зразок мене, які вже вклали гроші, звичайно, хочуть знати, наскільки це безпечно. Якщо він розвалиться, я не хвилююсь. У гіршому випадку нам повернуть гроші", - сказав він. "Я просто сподіваюся, що я буду ще живий. З кожним роком я почуваюся молодшим. У нас із дружиною чудові партнерські стосунки. Я відчуваю, що ми можемо зробити майже все. Мені дуже пощастило".

Нагадаємо, жінка звільнилася з роботи, щоб жити у наметі із сином. Вона розповіла, скільки грошей заощадила.

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