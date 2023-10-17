80-річний чоловік продає свою квартиру в Нью-Йорку, щоб жити на круїзному лайнері – фото

Життя на суші завжди змушувало його прагнути більшого.
Здійснивши всього чотири круїзи, подружжя пенсіонерів ухвалило доволі сміливе рішення — продати свою квартиру в Нью-Йорку та пожити на круїзному лайнері.
Про це пише nypost.com.
80-річний Майк Сорокер та його 75-річна дружина Барбара вже у передчутті життя мрії. Втім, парі поки що доведеться трохи зачекати, оскільки їхній новий плавучий будинок MV Narrative, зараз будується, і лише 2025 року він вирушить у плавання.
Після завершення будівництва корабель з 547 каютами повинен провести три роки, повільно обертаючись навколо земної кулі, часто зупиняючись і проводячи в кожному порту декілька днів.
"Ми хочемо мати можливість побачити ці місця, поки ми ще живі та достатньо здорові, щоб насолоджуватися ними. Ймовірно, це те, на що ми чекаємо найбільше", — сказав Сорокер.
Початковий внесок за життя мрії пари становив 60 000 доларів.
Платіж забезпечив Сорокерам каюту площею 720 квадратних футів на 18-палубному кораблі вартістю 2,5 мільйона доларів, з трьома басейнами, 20 ресторанами, мініброварнями та бібліотекою об'ємом 10 000 томів.
За словами Майка, зрештою їм доведеться платити додатково приблизно 130 000 доларів на рік за обслуговування.
"Ми працювали всі ці роки", - сказав він. "Настав час пожинати плоди".
Сорокер сказав, що йому дуже хотілося б познайомитися з Близьким Сходом і побачити Антарктиду, а його дружина з нетерпінням чекає на можливість відвідати Азію, місце, де їй раніше подобалося проводити час.
Але, крім самої подорожі, їх найбільше цікавить можливість завести нових друзів — те, що, за його словами, вони випробували в попередніх подорожах.
"Ми любимо це. Ми балакуни", — сказав він. "Ми любимо сидіти в ресторані, повертатися до сусіднього столика і розмовляти з ними. У нас з'явилися вірні друзі".
Пара продасть свою квартиру в Нью-Йорку і використовуватиме будинок у Бока-Ратоні як тимчасовий якір. І хоча перебування в морі "їхня довгострокова мета", Сорокер каже, що поспішати нікуди. Корабель ще не готовий і завжди є ймовірність, що за цей час щось піде не так.
"Деякі люди на зразок мене, які вже вклали гроші, звичайно, хочуть знати, наскільки це безпечно. Якщо він розвалиться, я не хвилююсь. У гіршому випадку нам повернуть гроші", - сказав він. "Я просто сподіваюся, що я буду ще живий. З кожним роком я почуваюся молодшим. У нас із дружиною чудові партнерські стосунки. Я відчуваю, що ми можемо зробити майже все. Мені дуже пощастило".
Нагадаємо, жінка звільнилася з роботи, щоб жити у наметі із сином. Вона розповіла, скільки грошей заощадила.
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