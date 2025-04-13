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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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80-річну бабусю засудили до 4 років ув’язнення за те, що вдарила онучку капцем по руці

У відповідь 18-річна дівчина розбила літній жінці голову телефоном.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Домашні капці

Домашні капці / © Freepik

80-річна жінка в Туреччині ризикує провести понад 4 роки за ґратами за те, що під час сварки вдарила свою 18-річну онучку капцем по руці.

Про це пише Sabah News.

Асіє Кайтан живе зі своєю онучкою Вурал в районі Топраклик міста Денізлі на південному заході Туреччини. Відтоді, як батьки дівчинки розлучилися, 80-річна жінка намагається захистити її, іноді навіть від самої себе. Минулого року, 9 серпня, після того, як Вурал повернулася з роботи, вона сказала бабусі, що йде гуляти з друзями. Побоюючись за її безпеку, старенька сказала, що не дозволить цього і навіть зачинила двері, щоб Вурал не змогла вийти на вулицю.

У якийсь момент під час їхньої суперечки молода жінка спробувала відімкнути двері, і Кайтан схопила один з її домашніх капців і вдарила її по руці. Вурал інстинктивно помстилася, вдаривши бабусю телефоном по голові. У Кайтан почалася кровотеча, і перелякана дівчина викликала швидку допомогу. Вони не знали, що те, що почалося як сімейна сварка, з часом перетвориться на міжнародну новину.

«Моя онучка хотіла вийти ввечері на вулицю, я не дозволила, зачинила двері», — розповіла Кайтан в інтерв’ю. «Я вдарила її по руці капцем, а вона вдарила мене по голові телефоном. Коли у мене пішла кров, вона злякалася і викликала швидку допомогу».

Кайтан та її онучка ніколи не подавали скарг одна на одну, але вони розповіли першим особам, що прибули на місце події, як літня жінка дістала травму голови, і ті подали заяву до Державної лікарні Денізлі, яку згодом передали до місцевої поліції. Обидві жінки були викликані на допит, і, попри те, що вони ясно дали зрозуміти, що врегулювали свою суперечку і перебувають у добрих стосунках, було відкрито публічну справу, а прокуратура подала обвинувальний акт проти 80-річної бабусі.

Сторона обвинувачення стверджувала, що капець, яким Кайтан вдарила онучку, був зброєю, а 18-річна дівчина діяла з метою самозахисту, коли вдарила жінку телефоном. Літню жінку також звинуватили у «позбавленні людини волі», оскільки вона зачинила Вурал у своєму будинку і не давала їй вийти, за що передбачено максимальне покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

25 лютого 12-й кримінальний суд першої інстанції засудив Асіє Кайтан до 2 років і 6 місяців позбавлення волі за злочин «позбавлення волі із застосуванням сили, погрози або обману», а також до 2 років і 6 місяців за використання «зброї» для здійснення злочину проти її онуки. Згодом вирок був скорочений до 4 років і 2 місяців, але адвокат Кайтан подав апеляцію на це рішення. Якщо Апеляційний суд залишить в силі первинний вирок, вона потрапить до в’язниці.

«Я потраплю до в’язниці у 80 років? Як я там житиму? Я перенесла операцію, ходжу з трудом. Через домашній капець мене посадять до в’язниці», — бідкалася старенька. «Ніхто не повинен бити свою дитину капцем, бо це вважається зброєю. Я й гадки не мала, що капці — це зброя».

«Моя бабуся отримала тюремний термін за те, що вдарила мене капцем і не давала вийти з дому. Я не хотіла, щоб так було. Я не подавала на неї скаргу, але було відкрито публічну справу», — пояснила Вурал.

Хасан Озан Орпак, адвокат Кайтан, розповів, що в Денізлі був ще один випадок, коли материнські капці вважали зброєю, що може вважатися правовим прецедентом, але він упевнений, що звинувачення з його підзахисного будуть зняті під час апеляційного процесу.

Нагадаємо, хірурга оштрафували на $10 тисяч за публікацію фото пеніса пацієнта з тату свастики.

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