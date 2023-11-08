80 видів птахів з расистськими назвами перейменують: подробиці та приклади

Після багаторічних дискусій птахи більше не будуть називатись на честь людей.

Американське орнітологічне суспільство оголосило, що будуть змінені всі поширені англомовні назви видів птахів, названих на честь людей, а також інші прізвиська, які вважалися образливими.

Про це пише CNN.

Усього буде перейменовано приблизно 70-80 птахів — насамперед у США та Канаді.

"У назві міститься сила, а деякі англійські назви птахів пов'язані з минулим, яке, як і раніше, залишається винятковим і шкідливим і сьогодні", — сказала Коллін Гендел, президентка AOS, у своїй заяві.

Багато птахів носять імена, отримані від білих людей з "об'єктивно жахливим минулим", згідно з даними групи Bird Names for Birds, суспільної ініціативи, яка виступає за цю зміну. Увічнення їхніх імен таким чином рівносильне зведенню статуї на їхню честь, стверджує група.

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Наприклад, мухоловку Гаммонда названо на честь Вільяма Гаммонда, колишнього генерального хірурга США. Гаммонд дотримувався расистських поглядів як до темношкірих, так і до корінних народів, написавши, що у темношкірих людей "трохи перевершують розумові і фізичні здібності у порівнянні з мавпою шарманщика".

Також нову назву отримає буревісник Одюбона. Морського птаха назвали на честь Джона Одюбона, родина якого володіла рабами.

Хоча спроби перейменувати птахів існували й раніше, рух набрав обертів 2020 року, у розпал великомасштабних культурних потрясінь навколо расистських чи інших образливих назв.

2021 року AOS оголосила про створення спеціального комітету для вироблення рекомендацій щодо цих найпоширеніших англійських назв. Комітет був сформований 2022 року та опублікував свої рекомендації. Рішення AOS, ухвалене нещодавно, є відповіддю на ці рекомендації, і проєкт перейменування має розпочатися наступного року.

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