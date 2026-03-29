800 підлітків розгромили будинок, орендований на Airbnb

У Техасі, США, оренда будинку через Airbnb обернулася масштабним хаосом: замість невеликої компанії у маєтку зібралися сотні людей, а вечірка завершилася стріляниною та втручанням поліції.

Про це пише Fox 4.

Інцидент стався у місті Селіна. Поліція отримала виклики через «масове зібрання» в одному з приватних будинків.

На місці правоохоронці виявили, що замість заявлених семи гостей у маєтку перебували від 500 до 800 підлітків і молодих людей віком від 15 до 25 років. Як з’ясувалося, інформація про вечірку швидко поширилася через соцмережі.

Ситуація різко загострилася, коли з будинку почали лунати постріли.

Начальник поліції Селіни Джон Каллісон розповів телеканалу: «Ми почали отримувати дзвінки на 911 про постріли. Також нам повідомили, що біля головних воріт перебуває 10 чоловіків зі зброєю, які погрожують когось вбити. Звісно, це трохи збудило наших офіцерів, і вони вирішили зайти всередину, щоб убезпечити всіх. Але лише коли вони зайшли всередину, вони насправді усвідомили, наскільки великою була ця вечірка».

Після входу на територію поліцейські виявили сліди насильства — зокрема закривавлені рушники та простирадла.

За словами Каллісона, на вечірку приїхали не лише місцеві підлітки, а й молодь із Далласа та інших сусідніх районів.

«Це була не лише проблема Селіни. Це проблема всього мегаполісу», — заявив він.

Окрім стрілянини на території маєтку, ще декілька пострілів зафіксували неподалік місцевого коледжу.

Попри масштаб інциденту, минуло без постраждалих. Втім, сам будинок зазнав значних руйнувань.

Власник нерухомості Кішор Карлапуді описав наслідки так: «Ми були шоковані, адже вони пошкодили майно, розумієте. Вони винесли всі меблі з житлових приміщень і склали їх у гаражі. Зняли всі настінні кріплення, винесли все. Вони розбили настінні кріплення. Вони розбили острів. Гранітна стільниця була розбита, бо, схоже, діти на ній танцювали».

За його словами, орендар ввів в оману щодо мети бронювання: «Хтось забронював його, сказавши, що їм потрібне помешкання для вечірки на сімох осіб».

