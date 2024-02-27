81-річного чоловіка визнано найстарішим фітнес-інструктором у світі: "Не зупинятимусь" (фото)

Фанатик фітнесу Тім Міннік працює тренером у Gold's Gym в Остіні, штат Техас, та щодня проводить кілька занять. Але що відрізняє його від будь-якого іншого особистого тренера у світі, то це той факт, що чоловіку вже за вісімдесят.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Тім був визнаний найстарішим інструктором з фітнесу у світі чотири роки тому, і він, як і раніше, сильний у 81-річному віці. До Тіма рекорд належав 65-річній Венді Іді з Каліфорнії.

Тім отримав сертифікат особистого тренера Національної академії спортивної медицини, коли йому було 73 роки.

Тім Міннік / Фото: guinnessworldrecords.com

Він каже, що робота в Gold's Gym, яку йому запропонували після того, як два інші спортзали відмовили йому, дала йому нове життя після смерті дружини.

Тім веде як індивідуальні, так і групові заняття. Більшість його клієнтів старше 50 років, найстаршому з них 95 років, хоча він тренує і декількох молодих людей.

За словами чоловіка, рівень фізичної підготовки бебі-бумерів – покоління людей, що народилися приблизно від 1946 до 1964 року – "не дуже хороший".

Тім Міннік / Фото: guinnessworldrecords.com

Він знайшов нове почуття мети, допомагаючи людям свого віку відновити свої сили, і оскільки Тім почав свій шлях у фітнесі лише після того, як став старшим, він почувається унікально підготовленим, щоб допомогти іншим.

"Ми починаємо втрачати м'язи, коли нам виповнюється 35 років або близько того. Якщо ви не вживете заходів для продовження цього процесу, на той час, коли вам виповниться 75, ви не будете в хорошій формі", — пояснив він. "На мій погляд, це схоже на купівлю страхового полісу. Страховка від невдач, коли ти стаєш старшим".

Одним із людей, яким Тім допоміг, була хвора на рак жінка, яка перенесла інсульт і потрапила у серйозну автомобільну аварію. Він працював з нею понад два роки, щоб довести її до того стану, коли вона могла самостійно вставати.

Можливість допомагати іншим таким чином — одна з головних причин, через яку Тім сповнений рішучості продовжувати працювати фітнес-тренером доти, доки він фізично зможе.

Тім Міннік / Фото: guinnessworldrecords.com

Він намагається дотримуватися якомога здоровішої дієти і, на відміну від більшості своїх друзів, не вживає алкоголь і не приймає жодних ліків.

"Я такий старий, і люди не можуть повірити, що я нічого не приймаю", - сказав він. "Нам подаровано тіло, яке ви ніколи не зможете зрозуміти. Це диво, що ми сидимо тут і займаємось такими речами – наші тіла чудові. Отже, я хочу дізнатися якнайбільше. Я здоровий і сподіваюся, що зможу займатися цим ще якийсь час. Я не збираюся зупинятися лише тому, що я старий".

Нагадаємо, Книга рекордів Гіннеса позбавила Бобі титулу найстарішого собаки в історії. Організація ще не визначила нового рекордсмена.

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