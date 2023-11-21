82-річна бабуся вступає до коледжу заради онуків: що вона вивчатиме (фото)

82-річна жінка, яка жодного разу не пропускала заняття у школі, склала вступні іспити до коледжу Південної Кореї.

Про це повідомляє nextshark.com.

Кім Чон Чжа сказала, що сподівається вивчити англійську, щоб спілкуватися зі своїми онуками у США.

Однокласниці вітали бабусю, коли вона прямувала на складання іспиту на шкільні здібності в південнокорейському коледжі. Кім приїхала до Сеульської середньої школи для дівчаток у Мапо, щоб скласти іспит CSAT. Іспит, який може тривати до восьми годин, вважається одним із найскладніших у світі.

За повідомленнями, Кім є найстарішою людиною, яка склала цьогорічний іспит. Однокласниці із жіночої середньої школи Ільсунг аплодували та висловлювали свою підтримку, коли вона йшла до місця тестування.

Кім Чон Чжа / Фото: JTBC News

Кім народилася в бідній сім'ї з вісьмома дітьми в Японії 1941 року і переїхала до Південної Кореї наприкінці японського колоніального правління. У неї так і не було можливості відвідувати школу, оскільки через п'ять років розпочалася Корейська війна.

Вона розповіла журналістам, що через своє фінансове становище навіть не могла мріяти про вступ до коледжу. Але через роки, коли її власні діти виросли, вона нарешті знайшла час для навчання. Вона вступила до жіночої середньої школи Ільсунг п'ять років тому і не пропустила жодного уроку.

Кім сподівається вивчати англійську в коледжі, щоб поговорити зі своїми онуками в США. Вона також пригадала інцидент в аеропорту, коли вона плакала, пропустивши рейс дочки до США, тому що вона не вміла читати корейською і англійською, щоб знайти вихід на посадку.

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