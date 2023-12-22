82-річна пенсіонерка з Одеси виграла у лотерею шалену суму: наскільки вона розбагатіла

Вона грає понад 20 років.
Пенсіонерка з Одеси виграла у державну лотерею 190 000 гривень.
Про це повідомляє msl.ua.
82-річна Ольга вважає, доля готувала її до цього виграшу, бо декілька тиражів поспіль їй не вистачало одного числа, щоб виграти головний приз "Великої гри" у "Лото-Забава".
"Ніби доля вела мене до цього моменту, адже цього разу в мене було не чотири білети, як зазвичай, а п'ять. Можливо, що цей п'ятий білет і став виграшним", - поділилася жінка.
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Пенсіонерка зазначила, що бере участь у цій лотереї понад 20 років, але це її перший по-справжньому великий виграш. До цього вона вигравала по декілька тисяч гривень та побутову техніку.
Нагадаємо, у листопаді водій автобуса з Полтави вдруге виграв великий приз у лотерею. Вперше він виграв суму, еквівалентну авто.
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