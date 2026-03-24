Реклама

У Китаї історія 82-річного фермера Чень Ачона зворушила тисячі людей. Протягом 105 днів він щодня витрачав до 12 годин на дорогу, щоб провести лише пів години поруч із дружиною в лікарні.

Про це пише SCMP.

Чень родом із Чжоушань провінції Чжецзян. Разом із дружиною Сюе вони прожили у шлюбі понад 50 років. Рік тому жінка перенесла інсульт, а згодом захворіла на важку пневмонію, після чого її госпіталізували до відділення інтенсивної терапії лікарні лікарня Лі Хуїлі у Нінбо.

Реклама

Оскільки їхній син не міг постійно бути поруч через роботу, чоловік узяв на себе турботу про дружину. Щоранку він прокидався о 4:30, готував їжу та вирушав у дорогу: спочатку автобусом до Нінбо, а потім ще одним — до лікарні.

Чень Ачон / © CCTV

Години відвідування у реанімації тривали лише з 10:30 до 11:00. Після цього Чень залишався у коридорі до полудня, а потім повертався додому. Щоб заощадити гроші, він носив із собою кошик із домашньою їжею.

Протягом 105 днів він долав виснажливий шлях заради короткої зустрічі. Поруч із дружиною він тримав її за руку, говорив із нею та згадував їхнє спільне життя.

Чень Ачон із дружиною

Одного разу Чень сказав: «Я пам’ятаю, як я працював у полі, а ти так чудово наводила лад у домі. Ти прала мій одяг, і коли я їв рибу, ти завжди забирала голову та хвіст, залишаючи мені найкращі шматочки».

Реклама

Його турбота проявлялася у дрібницях — він витирав їй обличчя, поправляв ковдру, намагався полегшити кожну хвилину її перебування в лікарні.

© CCTV

За рік чоловік витратив усі заощадження — понад 100 тисяч юанів (близько 14 тисяч доларів) — на лікування дружини. Їхній син навіть продав власний будинок, щоб допомогти оплатити медичні витрати.

Історія Ченя зворушила багатьох: лікарня дозволила йому довше відвідувати дружину, у транспорті його звільнили від оплати, а небайдужі люди зібрали понад 140 тисяч юанів допомоги.

13 березня чоловік, як і завжди, приїхав до лікарні — стан Сюе здавався стабільним. Та вже дорогою додому Чень отримав дзвінок: серце його дружини зупинилося. Він разом із сином поквапився назад, але врятувати її не вдалося — жінка померла у віці 76 років.

Реклама

У її останні хвилини він тримав її за руку і прошепотів:

«Наш зв’язок у цьому житті закінчився, але я не готовий з цим змиритися».

Чень Ачон / © CCTV

Зі сльозами він додав: «Мені здається, ніби моє серце розривається на шматки. Це так боляче. Але нічого іншого зробити не можна було».

Коли лікарі вивозили ліжко, чоловік підійшов, щоб востаннє побачити кохану.

Реклама

«Щоразу, коли у мене буде час, я відвідуватиму її могилу. Вона була найкращою дружиною у світі», — сказав він.

