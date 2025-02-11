83 дні горів зсередини: що відомо про найболіснішу смерть в історії (фото)

Чоловік зазнав рекордного опромінення після аварії на заводі з перероблення урану.

З'явилися моторошні подробиці про чоловіка, який зазнав жахливої смерті, "згораючи зсередини" протягом 83 днів в одному з найбільш болісних випадків, коли-небудь задокументованих.

Про це пише Mirror.

Хісасі Оуті, 35-річний японський робітник, зазнав безпрецедентного рівня радіації під час роботи на заводі з перероблення урану в Токаймурі.

30 вересня 1999 року йому та двом іншим колегам було доручено підготувати уран для використання в ядерному паливі. Однак сталася фатальна помилка, коли його колега Масато Сінохара і керівник Ютака Йококава додали 16 кг урану в процесор, що значно перевищувало безпечну межу в 2,4 кг.

Майже миттєво пролунав сигнал радіаційної тривоги, і чоловіки захворіли. Оуті зазнав шокувального опромінення в 17 000 мілізівертів (мЗв), що є найвищим показником, коли-небудь зафіксованим для однієї людини.

Тим часом Сінохара поглинув 10 000 мЗв, а Йококава, який перебував всього в декількох метрах від нього за столом, отримав приблизно 3 000 мЗв. Безпечна межа становить 20 мЗв на рік, а 5 000 мЗв вважаються смертельними.

Чоловіків негайно доправили до місцевої лікарні.

Протягом 83 днів стан Оуті погіршувався, оскільки радіація призвела до того, що його шкіра почала лущитися, а повіки "відпали" через некроз тканин. У нього розвинулися серйозні проблеми з диханням, що потребували апарату штучної вентиляції легень, оскільки в легенях накопичилася рідина.

Хісасі Оуті

Клітини кишківника, необхідні для засвоєння їжі та ліків, загинули, що призвело до нестерпного болю у шлунку та щоденного випорожнення трьох літрів діареї. Оуті потребував до 10 переливань крові щодня, щоб зупинити внутрішню кровотечу.

Втрата шкіри прискорювалася, з його сирої плоті витікала рідина; попри спроби пересадження шкіри і трансплантації стовбурових клітин, поліпшення не наставало. Навіть сильні знеболювальні не могли полегшити його страждання, а очі почали "плакати кров'ю".

Агонія стала настільки нестерпною, що Оуті благав лікарів припинити лікування. Після того, як на 59-й день у нього відмовило серце, його тричі реанімували.

Однак 21 грудня, на 83-й день перебування в лікарні, Оуті помер внаслідок поліорганної недостатності. Через декілька місяців, у квітні 2000 року, Сінохара також помер з тієї ж причини у віці 40 років.

Йококава, ще одна жертва, був госпіталізований, але врешті-решт був виписаний через три місяці з легкою променевою хворобою.

Нагадаємо, чоловік виконав "найсмертоноснішу роботу у світі", яка може відняти 30 років життя або вбити миттєво. Щоб заробити на життя, люди наражають себе на небезпеку.

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