83-річна бабця, яку кинув молодший на 46 років чоловік заради нової пенсіонерки, попередила жінок

83-річна британка Айріс Джонс, яка розлучилася з молодим чоловіком-єгиптянином Мохамедом Ібрагімом, застерігає жінок остерігатися "шахраїв і аферистів" на сайтах знайомств.

Про це пише Mirror.

Вона порадила: "Попередження для всіх вразливих жінок в Інтернеті, які спілкуються з шахраями та аферистами, думаючи, що вони листуються зі справжніми чоловіками на легальних сайтах знайомств. Пам'ятайте, що вони зацікавлені лише в тому, щоб накласти свої брудні лапи на ваші гроші, і будуть задобрювати вас тижнями, а то й місяцями, щоб досягти своїх цілей".

Айріш стверджує, що за останні декілька місяців вона стала мішенню чотирьох шахраїв, і тепер вважає себе "компетентною мисливицею на шахраїв". Вона стверджує, що один "злий" чоловік намагався виманити у неї тисячі фунтів стерлінгів.

Вона додала: "Цього разу ви обрали не ту жінку, тому що викриття таких шахраїв, як ви, є моєю роботою. Мені дуже сподобалося бути ляльководом і змушувати вас танцювати під мою дудку".

Айріс Джонс / Фото: Фото з відкритих джерел

Раніше Айріс розповідала, що її колишній коханий вкрав 25 000 фунтів стерлінгів після того, як переїхав до її бунгало, плюс ще 14 000 фунтів стерлінгів, які вона вислала, коли він ще був у Єгипті, до дня їхнього весілля. Вона також стверджувала, що Мохамед попросив її змінити заповіт, щоб він успадкував її будинок.

У своєму дописі британка сказала: "Чоловік, за якого я вийшла заміж, щосили намагався віддалити мене від моєї сім'ї, щоб змусити мене змінити заповіт, але ми дуже близька сім'я, і вони підтримували мене відтоді, як я стала жертвою цієї мерзенної і злої істоти".

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Айріс познайомилася з Мохамедом через атеїстичну спільноту у Facebook у червні 2019 року. Вони почали спілкуватися в приватних повідомленнях, а в листопаді вона вперше відвідала його після того, як сказала, що завжди хотіла побачити піраміди. В результаті Айріс залишилася там на місяць і Мохамед освідчився. Вона продовжувала відвідувати його, і в жовтні наступного року вони одружилися в Єгипті, а в листопаді 2021-го Мохамед переїхав жити до Великої Британії.

Одруження Айріс та Мохамеда / Фото: Фото з відкритих джерел

Спочатку їхні стосунки були щасливими, але згодом вони почали сваритися, тому що чоловік не допомагав по дому і не заробляв гроші. Стосунки між парою стали напруженими, в результаті чого вони розлучилися. Зі свого боку, Мохамед заперечив твердження, що він був з Айріс лише за гроші, і стверджував, що пенсіонерка використовувала його як секс-раба.

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

Через шість місяців після розриву Айріс оголосила, що шукає нового коханого. Тим часом Мохамед знайшов собі нову пенсіонерку. Але ці стосунки не закінчилися гепіендом – вона кинула єгиптянина після того, як побачила його листування із третьою літньою жінкою.

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