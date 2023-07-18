83-річна бабуся пішла від свого 37-річного чоловіка: "Замість того, щоб кохатися, ми сперечалися"

Британка Айріс Джонс та єгиптянин Мохамед Ібрагім, які наробили шуму у Мережі своїм одруженням, розірвали стосунки.

Про це пише dailystar.co.uk.

83-річна пенсіонерка розлучається з 37-річним обранцем після двох років шлюбу.

Описуючи, чим закінчився їхній казковий роман, Айріс сказала: "Я ніколи не очікувала, що закохаюся в когось на 46 років молодше за мене, але я це зробила. Я кохала усе у Мохаммеді. Але це стало тяжкою роботою. Раніше в нас було чудове сексуальне життя, але потім замість того, щоб кохатися, ми весь час сперечалися про все. Я не можу цього робити. Я не закоханий підліток. Мені 83 роки".

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

Айріс сказала, що їй просто потрібне мирне життя, яке вона знайшла зі своїм котом — містером Тіббсом.

Вона додала: "Я купила його лише через декілька днів після того, як Мохаммед з'їхав, і він ідеальний компаньйон. Він ніколи не скаржиться, дуже тихий і красивий – я його обожнюю. І він дуже щасливий тут і не створює безладу. Я зовсім не сумую за Мохаммедом, найбільше мене дратувало, коли він пішов, що він забрав мої креветки в клярі, які я запланувала на вечерю того дня".

Айріс Джонс / Фото: Фото з відкритих джерел

Зауважимо, Айріс прославилася тим, що закрутила роман зі своїм єгипетським коханцем Мохаммедом 2019 року. Пара одружилася через рік. Пенсіонерка була відома тим, що докладно обговорювала їхнє сексуальне життя.

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

Їхній шлюб означав, що єгиптянин отримав візу для перебування у Великій Британії.

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