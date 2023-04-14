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83-річна бабуся та її 37-річний чоловік відсвяткували річницю шлюбу: історія їхнього кохання

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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83-річна бабуся та її 37-річний чоловік відсвяткували річницю шлюбу: історія їхнього кохання

Фото: Фото з відкритих джерел

Пара познайомилася чотири роки тому.

Британка Айріс Джонс та єгиптянин Мохамед Ібрагім, які наробили шуму у Мережі своїм романом, відсвяткували річницю шлюбу.

83-річна жінка та її 37-річний коханий одружилися 2,5 роки тому.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати їхню незвичайну історію кохання.

© Фото з відкритих джерел
Фото: Фото з відкритих джерел

Айріс познайомилася зі своїм набагато молодшим партнером 2019 року після того, як її син купив їй ноутбук. Жінка хутко зареєструвалася у соцмережах та кинула оком на майбутнього чоловіка у групі атеїстів у Facebook. На той момент Мохамед був 10 років одружений за розрахунком. 

Пара почала листуватися та одразу ж порозумілася. Через п’ять місяців бабуся придбала квитки і прилетіла до Каїра. Цікаво, що Джонс взяла із собою весільну сукню, оскільки припускала, що вони одружаться.

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Втім, цього не сталося, оскільки Айріс не привезла із собою деякі документи. Одружитися їм вдалося вже під час третього візиту жінки до молодого коханця. Це сталося у жовтні 2020 року.

© Фото з відкритих джерел
Фото: Фото з відкритих джерел

Від грудня пара не бачилася через очікування Мохамедом британської візи. Згодом, коли жінка гуляла крамницями, обранець зателефонував їй і сказав, що йому надали трирічну візу. Для цього йому довелося скласти іспит з англійської мови та довести, що він переїжджає до офіційної дружини.

Сім'я Джонс була, м’яко кажучи, здивована її стосунками з чоловіком, молодшим на 47 років. Так, родичі переймалися, що Мохамеду потрібні лише гроші бабусі.

© Metro
Фото: Metro

Але попри все, парочка демонструє шалені почуття. Ба більше, закохані діляться інтимними подробицями. У телешоу This Morning бабуся заявила, що в їхню першу ніч вони витратили ціле упакування інтимного мастила, а наступного дня день вона не могла ходити. А її улюблена поза в сексі — "по-собачому".

© Фото з відкритих джерел
Фото: Фото з відкритих джерел

Вона також розповіла, що вперше, коли пара займалася сексом, чоловік був "дуже грубим", через що глядачі почервоніли.

"Я не очікувала, що у 83 роки у мене буде найкращий секс у моєму житті, але я точно не скаржусь. Мохамед підтримує мою молодість, особливо під простирадлами", - додала вона.

© Фото з відкритих джерел
Фото: Фото з відкритих джерел

Також жінка тішиться, що коханий має до неї настільки сильні почуття, що навіть підстригає нігті на її ногах.

А з нагоди річниці шлюбу Мохамед ніжно звернувся до коханої дружини в Мережі: "Я щасливий, бо ми разом. Я так тебе кохаю! Нехай наше кохання росте щодня".

Нагадаємо, жителька стрімко здобула славу після того, як закохалася в Марсело – ганчіркову ляльку, яку зробила для неї її мама. Зрештою, 2022 року жінка "вийшла заміж" за ляльку, а тепер каже, що вже вдруге вагітна.

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Дата публікації
Перегляди
289
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