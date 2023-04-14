83-річна бабуся та її 37-річний чоловік відсвяткували річницю шлюбу: історія їхнього кохання

Британка Айріс Джонс та єгиптянин Мохамед Ібрагім, які наробили шуму у Мережі своїм романом, відсвяткували річницю шлюбу.

83-річна жінка та її 37-річний коханий одружилися 2,5 роки тому.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати їхню незвичайну історію кохання.

Фото: Фото з відкритих джерел

Айріс познайомилася зі своїм набагато молодшим партнером 2019 року після того, як її син купив їй ноутбук. Жінка хутко зареєструвалася у соцмережах та кинула оком на майбутнього чоловіка у групі атеїстів у Facebook. На той момент Мохамед був 10 років одружений за розрахунком.

Пара почала листуватися та одразу ж порозумілася. Через п’ять місяців бабуся придбала квитки і прилетіла до Каїра. Цікаво, що Джонс взяла із собою весільну сукню, оскільки припускала, що вони одружаться.

Втім, цього не сталося, оскільки Айріс не привезла із собою деякі документи. Одружитися їм вдалося вже під час третього візиту жінки до молодого коханця. Це сталося у жовтні 2020 року.

Фото: Фото з відкритих джерел

Від грудня пара не бачилася через очікування Мохамедом британської візи. Згодом, коли жінка гуляла крамницями, обранець зателефонував їй і сказав, що йому надали трирічну візу. Для цього йому довелося скласти іспит з англійської мови та довести, що він переїжджає до офіційної дружини.

Сім'я Джонс була, м’яко кажучи, здивована її стосунками з чоловіком, молодшим на 47 років. Так, родичі переймалися, що Мохамеду потрібні лише гроші бабусі.

Фото: Metro

Але попри все, парочка демонструє шалені почуття. Ба більше, закохані діляться інтимними подробицями. У телешоу This Morning бабуся заявила, що в їхню першу ніч вони витратили ціле упакування інтимного мастила, а наступного дня день вона не могла ходити. А її улюблена поза в сексі — "по-собачому".

Фото: Фото з відкритих джерел

Вона також розповіла, що вперше, коли пара займалася сексом, чоловік був "дуже грубим", через що глядачі почервоніли.

"Я не очікувала, що у 83 роки у мене буде найкращий секс у моєму житті, але я точно не скаржусь. Мохамед підтримує мою молодість, особливо під простирадлами", - додала вона.

Фото: Фото з відкритих джерел

Також жінка тішиться, що коханий має до неї настільки сильні почуття, що навіть підстригає нігті на її ногах.

А з нагоди річниці шлюбу Мохамед ніжно звернувся до коханої дружини в Мережі: "Я щасливий, бо ми разом. Я так тебе кохаю! Нехай наше кохання росте щодня".

Нагадаємо, жителька стрімко здобула славу після того, як закохалася в Марсело – ганчіркову ляльку, яку зробила для неї її мама. Зрештою, 2022 року жінка "вийшла заміж" за ляльку, а тепер каже, що вже вдруге вагітна.

Читайте також: