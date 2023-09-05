83-річна бабуся вперше зізналася, чому кинула свого 37-річного чоловіка (фото)

Британка Айріс Джонс, яка нещодавно пішла від свого чоловіка-єгиптянина Мохамеда Ібрагіма, вперше назвала причину розриву стосунків.

Як розповіла 83-річна жінка у своєму Facebook, її 37-річний коханий насправді був "егоїстичним викрадачем грошей".

Айріс заявила, що він просив грошей протягом їхніх чотирирічних стосунків – попри те, що чиновник британського посольства переконував її "не давати йому будь-які гроші."

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

Під час першого візиту до Єгипту, щоб побачитися з Мохамедом, Джонс взяла із собою декілька тисяч фунтів стерлінгів та оплатила його борги на кредитній картці. Згодом вона дала йому ще 15 тисяч. Потім жінка повернулася до Великої Британії і втретє прилетіла до коханого на їхнє одруження.

"У мене на банківському рахунку було 40 тисяч фунтів стерлінгів, і я щодня передавала свою банківську картку Мохамеду, і ми знімали 1000 єгипетських фунтів на день", - пригадала вона. "Це була оплата витрат на проживання, харчування поза домом, медовий місяць у Шарм-ель-Шейху та взагалі насолода світським життям".

Айріс та Мохамед / Фото: Metro

Повернувшись до Великої Британії, пенсіонерка виявила, що на її рахунку залишилося всього дев'ять тисяч.

"У Мохамеда ніколи не було роботи та грошей. Раніше я казала людям, що ми ділимо витрати, але все оплачували моїми грішми", - зазначила вона. "Коли я повернулася до Англії, Мохамед попросив мене надіслати йому гроші для британського посольства. Я відправила йому 14 000 фунтів через Western Union. Я ніколи не запитувала його, бо довіряла йому. Він зачарувував мене своїми словами: "В ісламі те, що моє – твоє, а те, що твоє – моє". Але в нього ніколи нічого не було".

Одруження пари / Фото: Фото з відкритих джерел

У листопаді 2021 року єгиптянин отримав подружню візу та зміг поїхати до Великої Британії, де йому було дозволено залишатися протягом двох років з очікуванням перегляду через два місяці. Під час спільного проживання жінка виявила, що чоловік приїхав до неї без жодної копійки в кишені. Натомість він сказав, що йому довелося заплатити шалені суми суду, поліції та уряду. Айріс у це не повірила.

"Поки Мохамед не знайшов роботу, я тримала його на державній пенсії, і мені вдалося нагодувати нас обох, тому що я виросла під час Другої світової війни, і кожен навчився бути ощадливим. Мохамед запитав мене, чи позичу я йому гроші, щоб покласти його на рахунок, щоб задовольнити Міністерство внутрішніх справ, тому, коли я зібрала деякі заощадження, я перевела їх на його рахунок. Зрештою Мохамед зміг влаштуватися на роботу охоронцем до нашого місцевого супермаркету, але він все ще продовжував просити мене покласти гроші на його рахунок. У січні цього року я перевірила, яку суму я йому позичила, і була шокована, дізнавшись, що він заборгував мені 26 000 фунтів стерлінгів. Я сказала йому: "Немає більше грошей, Мохамеде. Якщо я впаду мертво завтра, мені не вистачить грошей, щоб поховати мене!. На цьому етапі він сказав, що йому потрібно ще 40 000 фунтів стерлінгів", - заявила жінка.

Айріс та Мохамед / Фото: Фото з відкритих джерел

Після цього, за словами Джонс, пара почала постійно сваритися і стосунки погіршувалися.

"Багато, багато сварок, і вони ставали все токсичнішими, а він ставав образливим. Він знав, що не успадкував мою власність, і це його дуже непокоїло. Якоїсь миті він сказав мені: "Якщо я дам тобі імена та номери телефонів жінок, які до мене приходять, ти перепишеш на мене своє бунгало?". Мені спало на думку, що, можливо, тому він і одружився зі мною. Це був лише один із багатьох випадків, які змусили мене задуматися, чи кохає він мене щиро чи ні?" - написала пенсіонерка.

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

13 червня цього року після чергової сварки через гроші та майно Айріс увірвався терпець і вона вигнала свого чоловіка. За словами жінки, це було одне з найскладніших рішень, які їй колись доводилося ухвалювати, оскільки її кохання до Ібрагіма було щирим. Втім, вона розуміла, що було марно вдавати, що все покращиться.

"Я дозволяю голові керувати моїм серцем. Наразі я могла би сказати набагато більше, але це буде для іншого допису", - заінтригувала вона.

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім

Зауважимо, пара здобула популярність у соціальних мережах 2019 року, коли оголосила про свій роман. Через рік вони одружилися. Пенсіонерка була відома тим, що докладно обговорювала їхнє "пристрасне і збочене" сексуальне життя.

Нагадаємо, чоловік скасував побачення через вбрання своєї дівчини. Він пожалівся, що вона одягнула.

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