84-річна бабуся-екстремалка планує 1000 разів стрибнути з парашутом – фото, відео

84-річна жінка з Колорадо наближається до свого 600-го стрибка з парашутом, і каже, що її мета зробити 1000 стрибків за все життя.

Про це пише CBS.

Кім Кнор із Денвера почала стрибати з парашутом 1959-го, коли їй було 20 років. 1962 року вона стала членкинею першої жіночої команди США з парашутного спорту.

Вона сказала, що її пристрасть до стрибків із парашутом - це те, як вона познайомилася зі своїм чоловіком.

"Коли я отримала роботу у Вашингтоні, хлопець, який дезертував з мого парашута 1962 року, був з Югославії, і наш друг у Вашингтоні знову звів нас разом, і через три місяці ми одружилися", - поділилася жінка.

Кім Кнор з інструктором / Фото: COURTESY / MILE-HI SKYDIVING CENTER

Кнор припинила стрибати з парашутом на 37 років після того, як її чоловік потрапив у серйозну аварію, але відновила своє старе захоплення після його смерті 2003 року.

"У мене є вибір: дивитися телевізор або сидіти перед комп'ютером, або виходити на вулицю, стрибати і подорожувати країною", - зазначила Кім.

Жінка була занесена до Міжнародного музею парашутного спорту та Залу слави 2013 року. Її онук, Джон Норсен, супроводжував свою бабусю і вперше стрибнув із парашутом минулими вихідними.

"Я просто дотримуюся традиції, коли всі в нашій родині вперше стрибають з нею", - сказав Джон.

Кім Кнор з інструктором та онуком / Фото: COURTESY / MILE-HI SKYDIVING CENTER

Бабуся зазначила, що до теперішнього часу вона стрибнула з парашутом 580 разів за своє життя, але найближчим часом вона не планує зменшувати обертів - вона прагне здійснити 1000 стрибків.

Кнор сподівається надихнути більше жінок спробувати себе у стрибках із парашутом.

"Я продовжую закликати їх хоча б піти та спробувати це; і якщо це ваша справа, ви можете зрештою отримати роботу в зоні висадки і постійно бути поруч із цими людьми. У більшості зон падіння всі перебувають на висоті, тому що вони такі щасливі піднятися і стрибнути", - додала вона.

Нагадаємо, хлопець пірнув у воду у пошуках загубленої каблучки, але виявив дещо моторошне. Юзери порадили звернутися до поліції.

Читайте також: