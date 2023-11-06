84-річні близнючки щодня одягаються однаково: який вони мають вигляд (фото, відео)

Вони стали зірками Мережі.
Сестри-близнючки Енн МакКвін і С'юзен Бріггс схожі практично у всьому: у них однакові інтереси, одні й ті самі хобі і — відколи вони були немовлятами — вони одягалися однаково.
Про це пише The Washington Post.
Все почалося з того, що мама одягала їх однаково, а щойно вони навчилися одягатися самі, вирішили ретельно продовжити практику.
"Просто ми завжди були дуже схожі, – сказала 84-річна МакКвін. — Протягом усього дитинства та дорослого життя ми одягалися однаково".
Щоразу, коли хтось із сестер іде за новим одягом, вона завжди купує дві штуки.
Мешканки Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США, розповіли, що кожного разу, коли вони кудись збираються разом, вони телефонують одна одній, щоб узгодити вбрання.
"Це не для того, щоб привернути увагу, нам просто подобається один і той самий одяг", — сказала МакКвін.
Їх прославляли за зовнішній вигляд від народження, але нещодавно вони опинилися в центрі уваги соціальних мереж.
Онук МакКвін, Майкі Меткалф, почав ділитися відео з бабусями на TikTok на початку цього року, і перший допис зібрав понад 17 мільйонів переглядів.
@moandmiss Got two gmas for the price of 1 #theshining #horrortok #horrormovie #scary #fyp #foryou #foryoupage #fypシ ♬ Main Title (The Shining) - Wendy Carlos & Rachel Elkind
У будинку МакКвін висить картина із сестрами-близнючками в дитинстві, і вони дуже схожі на жахливих сестер Грейді, представлених у фільмі жахів 1980 року "Сяйво". Бабусі вирішили замовити костюми онлайн і одягнутися так на минулий Геловін, навіть промовивши культову фразу зі стрічки: "Приходь і пограйся з нами".
"Ми завжди робимо щось цікаве", - сказала Бріггс, яка живе одна. "Це зберігає нашу молодість".
@moandmiss Replying to @Bean i want a twin now #twin #twinsoftiktok #grandma #fyp #foryou #foryoupage #theshining ♬ Touch My Body - Mariah Carey
Мало хто зможе відрізнити близнючок одна від одної. Їхній батько, за їхніми словами, важко розрізняв своїх дочок. Єдина помітна фізична відмінність полягає в тому, що у МакКвін в оці є маленька коричнева цятка, а у Бріггс її немає.
"Один час ми були вожатими табору, і ніхто ніколи не міг сказати, хто їхня вожата", — сказала МакКвін.
Обидві сестри - вчительки охорони здоров'я та фізкультури, що вийшли на пенсію. Вони викладали у різних школах і щороку 1 квітня вони розігрували своїх учнів.
"С'юзен приходила і починала викладати зі мною в класі", - пригадала МакКвін. "Ми були б у однакових костюмах. Учні просто кричали. Вони не могли в це повірити".
Близнючки, які мають ще одну сестру на дев'ять років молодшу, розмовляють телефоном як мінімум п'ять разів на день і збираються разом декілька разів на тиждень. Вони обидві любителі кішок, завзяті туристки і дивляться одні й ті самі телешоу.
Сестри кажуть, що вони рідко розходяться у думках, але коли вони це роблять, "через 10 хвилин вони знову стають хорошими друзями", — сказала Бріггс. "Ми ніколи нікуди не йдемо, не сказавши іншим, де ми перебуваємо. Так було завжди".
У МакКвін четверо дітей, 16 онуків та вісім правнуків. У Бріггс четверо дітей та шість онуків, усі з яких живуть за межами штату. За її словами, присутність сім'ї її сестри була "чудовою".
Сестри вірять, що мають те, що вони називають "подвійною телепатією", і кажуть, що часто думають і відчувають ті самі речі.
"У нас однаковий мозок", - сказала Бріггс.
Недавня слава близнючок у соціальних мережах стала ще одним приводом для їхнього зв'язку. Хоча для них це був цікавий досвід, їхня головна мета — стати джерелом радості для інших.
"Світ перебуває в такій жахливій ситуації, і це принесло трохи щастя", - сказала МакКвін. "Ми сподіваємося, що зможемо змінити ситуацію, просто підбадьоривши деяких людей".
Нагадаємо, дівчина виходить заміж за колишнього зведеного брата. Це "розбило серце" її тата.
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