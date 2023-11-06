84-річні близнючки щодня одягаються однаково: який вони мають вигляд (фото, відео)

Сестри-близнючки Енн МакКвін і С'юзен Бріггс схожі практично у всьому: у них однакові інтереси, одні й ті самі хобі і — відколи вони були немовлятами — вони одягалися однаково.

Про це пише The Washington Post.

Все почалося з того, що мама одягала їх однаково, а щойно вони навчилися одягатися самі, вирішили ретельно продовжити практику.

Енн МакКвін і С'юзен Бріггс / Фото: washingtonpost.com

"Просто ми завжди були дуже схожі, – сказала 84-річна МакКвін. — Протягом усього дитинства та дорослого життя ми одягалися однаково".

Енн МакКвін і С'юзен Бріггс / Фото: washingtonpost.com

Щоразу, коли хтось із сестер іде за новим одягом, вона завжди купує дві штуки.

Мешканки Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США, розповіли, що кожного разу, коли вони кудись збираються разом, вони телефонують одна одній, щоб узгодити вбрання.

"Це не для того, щоб привернути увагу, нам просто подобається один і той самий одяг", — сказала МакКвін.

Енн МакКвін і С'юзен Бріггс / Фото: washingtonpost.com

Їх прославляли за зовнішній вигляд від народження, але нещодавно вони опинилися в центрі уваги соціальних мереж.

Онук МакКвін, Майкі Меткалф, почав ділитися відео з бабусями на TikTok на початку цього року, і перший допис зібрав понад 17 мільйонів переглядів.

У будинку МакКвін висить картина із сестрами-близнючками в дитинстві, і вони дуже схожі на жахливих сестер Грейді, представлених у фільмі жахів 1980 року "Сяйво". Бабусі вирішили замовити костюми онлайн і одягнутися так на минулий Геловін, навіть промовивши культову фразу зі стрічки: "Приходь і пограйся з нами".

"Ми завжди робимо щось цікаве", - сказала Бріггс, яка живе одна. "Це зберігає нашу молодість".

Мало хто зможе відрізнити близнючок одна від одної. Їхній батько, за їхніми словами, важко розрізняв своїх дочок. Єдина помітна фізична відмінність полягає в тому, що у МакКвін в оці є маленька коричнева цятка, а у Бріггс її немає.

"Один час ми були вожатими табору, і ніхто ніколи не міг сказати, хто їхня вожата", — сказала МакКвін.

Енн МакКвін і С'юзен Бріггс / Фото: washingtonpost.com

Обидві сестри - вчительки охорони здоров'я та фізкультури, що вийшли на пенсію. Вони викладали у різних школах і щороку 1 квітня вони розігрували своїх учнів.

"С'юзен приходила і починала викладати зі мною в класі", - пригадала МакКвін. "Ми були б у однакових костюмах. Учні просто кричали. Вони не могли в це повірити".

Близнючки, які мають ще одну сестру на дев'ять років молодшу, розмовляють телефоном як мінімум п'ять разів на день і збираються разом декілька разів на тиждень. Вони обидві любителі кішок, завзяті туристки і дивляться одні й ті самі телешоу.

Енн МакКвін і С'юзен Бріггс / Фото: washingtonpost.com

Сестри кажуть, що вони рідко розходяться у думках, але коли вони це роблять, "через 10 хвилин вони знову стають хорошими друзями", — сказала Бріггс. "Ми ніколи нікуди не йдемо, не сказавши іншим, де ми перебуваємо. Так було завжди".

У МакКвін четверо дітей, 16 онуків та вісім правнуків. У Бріггс четверо дітей та шість онуків, усі з яких живуть за межами штату. За її словами, присутність сім'ї її сестри була "чудовою".

Сестри вірять, що мають те, що вони називають "подвійною телепатією", і кажуть, що часто думають і відчувають ті самі речі.

"У нас однаковий мозок", - сказала Бріггс.

Енн МакКвін і С'юзен Бріггс / Фото: washingtonpost.com

Недавня слава близнючок у соціальних мережах стала ще одним приводом для їхнього зв'язку. Хоча для них це був цікавий досвід, їхня головна мета — стати джерелом радості для інших.

"Світ перебуває в такій жахливій ситуації, і це принесло трохи щастя", - сказала МакКвін. "Ми сподіваємося, що зможемо змінити ситуацію, просто підбадьоривши деяких людей".

Нагадаємо, дівчина виходить заміж за колишнього зведеного брата. Це "розбило серце" її тата.

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