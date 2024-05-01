86-річний чоловік одружився зі своїм першим коханням через 60 років після їхнього розриву – відео

У Китаї 86-річний чоловік одружився зі своїм першим коханням, колишньою студенткою Пекінського університету, через десятиліття після їхнього знайомства.

Про це пише South China Morning Post.

Чжоу Гілінь та його 81-річна кохана Ян Сюгуй побралися 14 квітня.

Чжоу був студентом юридичного факультету Пекінського університету, одного з найпрестижніших університетів Китаю. Пізніше він заснував середню школу Гаопін у своєму рідному місті і був її першим директором, присвятивши своє життя освіті. Сюгуй, яка також навчалася в Пекінському університеті, колись розділила з Чжоу юнацьке і прекрасне кохання під час їхніх студентських років.

Попри їхній глибокий зв'язок у той час, вони пішли різними шляхами і провели десятиліття в розлуці. За цей час вони створили власні сім’ї. Лише після смерті партнерів вони знову зустрілися і возз’єдналися. Пара вирішила провести решту років разом, офіційно оформивши свій союз весіллям.

Церемонія була простою, але прикрашеною безліччю продуманих декорацій. У приміщенні були розвішані проникливі вірші, такі як: "Шістдесят років, як ластівки, що розлучаються, жодна парчева книга не змогла б відобразити глибину нашої туги. Століття щирих надій, і тепер при червоному світлі свічок ми заново вписуємо наше перше кохання".

Під час святкування наречена радісно танцювала, співала і грала на барабанах.

Друг пари на прізвище Чен розповів, що інтимний банкет складався лише з трьох столиків, на яких були присутні лише близькі друзі та родичі – невелике свято за традиційними китайськими мірками.

Ця історія спричинила резонанс у Мережі: "Це справжнє кохання. Навіть у своєму віці він подбав про те, щоб привітати наречену жваво, а не просто тихо разом. У наш час багато хто з тих, хто одружується, не бажає докладати таких зусиль", "Це дуже добре – у такому віці здійснювати бажання всього життя", "Їхнє життя повернулося".

Нагадаємо, 73-річна жінка вийшла заміж за молодшого на 34 роки коханого. Вона не соромиться зізнатися, що з коханим "займається сексом більше, ніж інші".

Читайте також: