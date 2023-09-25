86-річний мільярдер поділився своїми секретами, як розбагатіти

86-річний мільярдер поділився своїми секретами успіху, щоб інші могли спробувати піти його стопами, якщо цього забажають.

Про це пише Daily Mail.

Білл Каммінгс із США заснував свою компанію з оборотом у мільярд доларів понад 50 років тому, створивши величезну імперію комерційної нерухомості у Бостоні. І він досі пожинає плоди цього і написав книгу, щоб допомогти іншим зрозуміти, як вони можуть зробити те саме.

Однак йому не завжди щастило так, оскільки початок його життя був набагато скромнішим, оскільки він жив у "квартирі з однією спальнею" зі своєю сестрою та батьками. Але після десятиліть напруженої роботи він побачив, як його компанія набирає обертів.

Білл багато в чому приписує свій успіх досвіду, який він отримав у юнацтві, коли він працював на "багатьох дрібних роботах", і це дало йому стійкість, необхідну для того, щоб стати мільярдером. Білл пояснив, що він та його дружина не живуть у повній розкоші, і вони все ще економлять, де можуть, попри його багатство. Він сказав, що його "навчили ощадливості", і досі живе з цим менталітетом.

Білл Каммінгс / Фото: dailymail.co.uk

Він сказав, що для того, щоб досягти успіху, не слід ухилятися від важкої роботи, оскільки у своїй книзі "Почни з малого і досягни великого" він пише: "Немає нічого важливішого за вперту роботу, бажання, наполегливість і цілеспрямованість". І він також вважає, що ви не можете виявити ці якості, працюючи вдома, заявляючи, що час в офісі є важливим.

Каммінгс також поділився, що вирішення проблем є життєво важливим для того, щоб бути лідером, оскільки потрібно вміти вирішувати проблеми, коли вони неминуче виникають. І також потрібно проявляти ініціативу. Він сказав: "Одна з найважливіших речей, які слід пам'ятати про вдачу, — це те, що ми повинні навчити себе і наших колег розпізнавати її, коли вона приходить".

Білл спеціально шукає командних гравців, коли наймає людей для роботи з ним, оскільки він хоче, щоб люди "добре працювали з іншими", а не ставилися до робочого місця як самотній вовк.

Нагадаємо, чоловік виграв 50 доларів у лотерею та купив ще один білет. Стало відомо, на яку шалену суму він розбагатів.

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