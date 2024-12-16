88-річний пенсіонер пробіг 42-кілометровий марафон і побив свій рекорд

Він доводить, що вік – це лише цифра.

88-річний чоловік завершив 42-кілометровий Афінський марафон, він же автентичний марафон, перетнувши фінішну лінію за 6 годин і 31 хвилину.

Про це пише Oddity Central.

Плутархос Пурліакас почав бігати лише у віці 73 років, надихнувшись прикладом свого сина, ультрамарафонця, але швидко захопився бігом, пробігаючи від чотирьох до п'яти кілометрів щодня і до 20 км вихідними. Він 12 разів фінішував на Афінському марафоні, і, попри вік, Пурліакасу вдалося покращити свій минулорічний результат, пробігши 42 км на вісімнадцять хвилин швидше.

"Я фінішував і навіть покращив свій минулорічний результат, почуваюся молодшим за свої 88 років", - сказав пенсіонер невдовзі після того, як перетнув фінішну лінію під радісні вигуки своєї родини та друзів, що зібралися на історичному афінському Панафінейському стадіоні.

Плутархос запевняє своїх недоброзичливців, що це може зробити будь-хто, і так довго, як захоче, якщо він належним чином дбає про своє тіло і веде збалансований спосіб життя.

"Я ніколи не курив. Я не дозволяю собі надмірностей, не п'ю, не засиджуюся допізна", - каже грецький бігун. "Я харчуюся збалансовано, все, але в міру. Проте щодня випиваю трохи "ціпуро" (місцевий напій), але не як напій, а як ліки".

Плутархос Пурліакас / Фото: скриншот з відео

Цікаво, що Афінський марафон відбувається тим самим маршрутом, яким 2500 років тому біг афінський гонець Фідіппід, щоб принести звістку про перемогу з поля битви при Марафоні, надихнувши на створення першого марафону.

Нагадаємо, чоловік виграв чемпіонат Іспанії з гри, де потрібно складати слова, попри те, що не знає мову. Також раніше аналогічно він вигравав французькі титули.

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