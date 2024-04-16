89 чоловіків створили ланцюжок із борід завдовжки з двох синіх китів – фото, відео

Любителі борід з усіх куточків Сполучених Штатів зібралися на пірсі Мейн-стріт у Дайтона-Біч у Флориді та встановили світовий рекорд.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Команда Beard Team USA побила власний рекорд з найдовшого ланцюжка з борід. Загалом 89 людей приєдналися до ланцюга, щоб створити послідовність волосся на обличчі довжиною майже 60 метрів – приблизно стільки ж, скільки 20-поверховий будинок.

Їхній попередній рекорд 2022 року становив 45,99 м.

Теперішні 59 метрів – це майже дорівнює розмаху крил Боїнга 777 або довжині двох синіх китів.

Після того, як всі були зв'язані, учасники повинні були залишатися на місці щонайменше 30 секунд, щоб рекорд був дійсним. Крім того, кожен учасник повинен був мати бороду довжиною не менше 20 см.

Найдовший ланцюжок із борід / Фото: guinnessworldrecords.com

Кожному учаснику ланцюга було наказано стати пліч-о-пліч, а його бороду розділили на дві частини. Потім кожна половина була прикріплена до бороди людини, яка стояла поруч, за допомогою затискача для волосся.

Нагадаємо, художниця, яка втекла від серійного вбивці, допомогла зловити понад 1300 злочинців. Вона встановила світовий рекорд.

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