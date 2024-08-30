89-річна бабуся зі зламаними ребрами вижила в лісі: пила дощову воду та говорила з лисицею

89-річна італійська бабуся вижила, заблукавши в Альпах на п'ять днів після того, як в результаті нещасного падіння зламала ребра.

Про це пише Corriere della Serra.

Джузеппіна Барделлі пішла зі своїм сином шукати гриби в лісі навколо Пасса делла Форкора, гірського перевалу біля озера Маджоре. Вона зникла 21 серпня, коли була в лісі і відійшла від сина, а коли її знайшли, сказала, що відчула запаморочення і впала з висоти в ущелину, де зламала ребра.

Її син Серджіо повідомив про її зникнення, але рятувальники не змогли виявити пенсіонерку, і лише 25 серпня її вдалося знайти та доправити до лікарні.

Інший її син, Роберто, розповів, що Джузеппіна час від часу чула, як рятувальники неподалік кликали її, але вона не могла привернути їхню увагу.

Знаючи місцевість, 89-річна жінка змогла зробити собі ліжко і накриття з рослинності і пити з калюж, щоб не втратити воду під час випробування.

Порятунок 89-річної пенсіонерки / Фото: Vigili del Fuoco

"Моя мама така – її не втримати", - сказав Роберто. "Вона провела багато років свого життя, особливо в молодості, в горах, і вона створена для цього".

Він також розповів, що до Джузеппіни декілька разів підходила лисиця протягом тих днів, коли вона зникла, і стверджував, що "вони майже подружилися".

Роберто розповів, що його мама сказала лисиці: "Не роби мені нічого", і тварина, схоже, послухалася.

Після п'яти днів перебування в Альпах і чотирьох днів пошуків пожежно-рятувальна служба Vigili del Fuoco 25 серпня змогла підтвердити хорошу новину про те, що 89-річну жінку знайдено.

Пожежник Сільвіо Ріццеллі координував пошуки і пояснив, чому для порятунку знадобився час. Він сказав: "Вона була захована в глибокій балці, повній високої рослинності. Вона не могла бачити нас, а ми не могли бачити її. Прорив стався в неділю вранці, коли рятувальники вже подумували припинити пошуки. Знайшовши її, мої люди повідомили, що пані Барделлі була втомлена, але цілком притомна. Це була чудова новина, і дивно, що людина в її віці могла чинити опір".

Зараз вона одужує в лікарні.

Нагадаємо, мандрівник випав із круїзного лайнера та 20 годин провів у морі, що кишить акулами. Він знепритомнів та впав у воду.

Читайте також: