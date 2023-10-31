89-річний чоловік 27 років не може розлучитися з дружиною: що не так

Вони прожили у шлюбі майже 40 років.

В Індії Верховний суд вкотре відхилив клопотання 89-річного чоловіка про розлучення зі своєю 82-річною дружиною.

Про це пише India Times.

Чоловік, який прожив у шлюбі майже 40 років, намагається офіційно розірвати ці стосунки протягом 27 років.

Судді заявили, що, попри тенденцію подавання справ про розлучення до судів, інститут шлюбу, як і раніше, вважається благочестивим, духовним і безцінним емоційним рятувальним колом між парами в індійському суспільстві.

Чому суд відхиляє заяви про розлучення

"На наш погляд, не слід забувати, що інститут шлюбу займає важливе місце та відіграє важливу роль у суспільстві... Він регулюється не лише буквами закону, а й соціальними нормами. Дуже багато інших стосунків походять із подружніх стосунків у суспільстві і процвітають на їхній основі. Тому було б небажано приймати формулу "безповоротного розпаду шлюбу" як формулу гамівної сорочки для надання полегшення під час розлучення відповідно до статті 142. Конституції Індії", — заявила колегія.

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Верховний суд зазначив, що протягом усього свого життя дружина підтримувала священні стосунки і дбала про своїх трьох дітей, хоча її чоловік виявляв до них повну ворожість.

"Відповідачка (дружина), як і раніше, готова і бажає піклуватися про свого чоловіка і не хоче залишати його одного на цьому етапі життя. Вона також висловила думку, що не хоче вмирати з тавром того, що вона "розлучена" жінка. У сучасному суспільстві це, можливо, і не є стигмою, але тут нас цікавить власна думка відповідача", - йдеться у постанові колегії від 10 жовтня.

У ньому говорилося: "За цих обставин, беручи до уваги і поважаючи почуття відповідачки (дружини), суд дотримується думки, що здійснення розсуду на користь апелянта (чоловіка) відповідно до статті 142 шляхом розірвання шлюбу між сторонами на тій підставі, що шлюб безповоротно розпався, не буде "цілком справедливим" щодо сторін, а швидше буде несправедливим щодо відповідачки. З цього погляду ми не схильні приймати заяву позивача про розірвання шлюбу".

Хто є позивачем

Заявник, відставний офіцер ВПС і дипломований лікар, у березні 1996 року порушив шлюборозлучний процес відповідно до Закону про індуїстські шлюби на підставі "жорстокості" та "дезертирства" з боку своєї дружини, колишньої вчительки.

Пара одружилася за сикхськими обрядами 10 березня 1963 року в Амрітсарі і народила трьох дітей – двох дочок та сина.

Стосунки між ними були нормальними, але ворожнеча, схоже, виникла, коли чоловіка відправили до Мадраса в січні 1984 року, а дружина не приєдналася до нього і вважала за краще спочатку залишитися зі своїми родичами та сином, зазначила колегія.

Чому він хотів розлучення

Попри щирі зусилля сторін, розбіжності та суперечки не вдалося вирішити, що зрештою призвело до того, що чоловік подав позов про розлучення 12 березня 1996 року до районного суду.

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Чоловік стверджував, що його колишня дружина жорстоко поводилася з ним і кинула його, не приєднавшись до нього, коли його перевели до Мадраса, і після цього не дбала про нього, хоч у нього була проблема із серцем.

Він також стверджував, що дружина подала на нього скаргу владі ВПС, щоб заплямувати його імідж, і це були акти "жорстокості", які дають йому право на розлучення.

Він заявив у суді вищої інстанції, що вони проживають окремо відтоді, як він подав заяву про розлучення до районного суду, і оскільки шлюб був безповоротно розірваний, вищий суд має здійснити свої повноваження відповідно до статті 142 Конституції та видати рішення про розлучення.

Що заперечувала дружина

Дружина, тим часом, заявила у Верховному суді, що вона, будучи літньою жінкою, не хоче вмирати з тавром "розлучена", і вона докладала всіх зусиль, щоб поважати священні стосунки між сторонами у всьому і є все ще готова піклуватися про свого чоловіка.

Вона стверджувала, що простий тривалий період розлуки не може бути рівносильним безповоротному розпаду шлюбу, і що її чоловік не знайшов жодних підстав ні для "жорстокості", ні для "дезертирства".

Дружина закликала суд вищої інстанції не втручатися у ухвалу Верховного суду, який прийняв її заяву про відмову у розлученні.

Як суд намагався врегулювати справу мирним шляхом

Суд заявив, що з огляду на той факт, що обидві сторони перебували на "пізньому вечорі свого життя", суд очікував, що вони сядуть разом і вивчать можливість мирного врегулювання.

За повідомленням колегії, спроба не мала успіху, і суд вирішив розглянути справу по суті.

Щодо звинувачень у "жорстокості" та "дезертирстві" колегія заявила, що дотримується точки зору, аналогічної позиції Високого суду, оскільки чоловік не зміг довести, що його дружина поводилася з ним "жорстоко" чи "покинула" його.

Нагадаємо, 17-річний хлопець одружився із 71-річною жінкою через 2 тижні після зустрічі на похороні. Нещодавно пара відсвяткувала восьму річницю шлюбу.

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