9-місячного малюка піддали "найбільш неетичному експерименту": що з ним сталося (фото)

Дослідники заради науки нерідко завдавали страждань навіть крихітним дітям. Так, у 1930-х роках людське немовля у віці всього 9 місяців було змушене рости разом із шимпанзе. А 1919 року інший 9-місячний малюк взяв участь в експерименті психолога, який відтоді охрестили одним із "найбільш неетичних" в історії.

Про це пише LADbible.

В експерименті, відомим як "Маленький Альберт" або "Альберт Б", проведеному Джоном Ватсоном і аспіранткою Розалі Рейнер, хлопчик піддавався впливу різних подразників, таких як кролик, мавпа, білий щур і газети, що палають, щоб виміряти його реакцію.

Оскільки Альберт не бачив нічого з цього раніше, він не виявив страху, коли йому вперше показали ці речі. Але потім Ватсон вніс зміни. Наступного разу, коли він ставив щура перед дитиною, психолог створював гучний звук, б'ючи молотком по металевій трубі, що змушувало Альберта плакати. Ватсон повторював це доти, поки врешті-решт одного лише вигляду щура не стало достатньо, щоб Альберт розплакався.

Експеримент "Маленький Альберт" / Фото: скриншот з відео

Але відтоді, як експеримент завершився, дослідники відчайдушно намагалися з'ясувати, що сталося з маленьким Альбертом. Одним із таких дослідників був Голл Бек з Університету штату Аппалачі в місті Бун, штат Північна Кароліна – і те, що з'ясував Бек, було трагічним.

У документах Ватсона йшлося про те, що Альберт Б був сином медсестри, яка працювала в лікарні Університету Джона Гопкінса в Балтиморі, штат Меріленд, де проводився експеримент.

Після багатьох років досліджень і, зрештою, за допомогою аналізу обличчя, Бек 2009 року дійшов висновку, що маленький Альберт, мабуть, був Дугласом Мерріттом, сином співробітниці лікарні Арвілли, який народився того ж дня.

Але це був трагічний висновок, бо виявилося, що цей Дуглас помер у віці шести років внаслідок гідроцефалії, або водянки головного мозку. Ця хвороба навіть призвела до того, що Дуглас у певні моменти свого життя осліп.

Але, попри одкровення, деякі психологи не були настільки переконані висновками Бека.

Расс Павелл з Університету МакЮена в Альберті, Канада, та його колеги провели повторне дослідження і виявили, що Бек пропустив ще одного потенційного кандидата. Виявилося, що жінка на ім'я Перл Баргер також народила дитину в тій самій лікарні, яка не лише народилася в той самий день, що й Альберт Б, але й була названа Вільямом Альбертом Баргером.

Команда Павелла також стверджувала, що знайшла більше спільного між їхнім новоспеченим кандидатом і Альбертом Б, що привело їх до думки, що це був саме той, кого вони шукали.

Історія цього Альберта Б була набагато щасливішою, оскільки він прожив довге, щасливе життя до своєї смерті 2007 року, за словами його племінниці. Вона сказала, що він ніколи нічого не знав про експеримент, але, що цікаво, зауважила, що за життя у нього була відраза до тварин.

Нагадаємо, чоловік випадково виявив, що живе з половиною мозку. Пацієнт звернувся до лікарні після того, як страждав на поширений симптом.

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