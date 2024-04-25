9-річний "хлопчик-чайка" після нападу птаха відкрив у собі унікальний талант – відео

9-річний переможець європейського конкурсу імітації крику чайки має історію походження, гідну героя Marvel після укусу птаха.

Про це пише ВВС.

Купер Воллес із Англії, також відомий як хлопчик-чайка, одягнув костюм та продемонстрував свої навички на чемпіонаті Європи з крику чайки у Де Панні, Бельгія.

Він почав займатися мистецтвом крику чайки після того, як під час поїздки на пляж його вкусила чайка.

"Я просто хотів пошуміти, щоб пригадати, як мене клюнула одна з них. Але мені подобаються чайки", - сказав він.

Хлопчик розповів, що дуже поважає чайок, і його наслідування – скоріше данина поваги, аніж знущання.

"Мені здається, що це дійсно милі тварини, вони мені подобаються через їхній шум. Іноді вони можуть трохи лякати і я все ще трохи побоююся їсти на пляжі, тому їм у маленькому наметі".

Мама Воллеса, Лорен, розповіла, що її сім'я дізналася про конкурс у Бельгії після того, як незнайомець почув, як Купер привселюдно практикує свої крики, і запропонував йому взяти участь.

Судді аналізують кожного учасника за критеріями, серед яких самі крики, одяг учасника у вигляді чайки та його здатність імітувати поведінку морських птахів, яку Воллес продемонстрував, клюючи картоплю фрі своєї сестри. Загалом він набрав 92 очки зі 100, легко вигравши юніорську категорію та заробивши найбільшу кількість очок серед усіх учасників змагань у будь-якому віці.

"Мої шкільні друзі спочатку подумали, що це дратує. Але не зараз. Я зробив це", - сказав Воллес.

Нагадаємо, 22-річний чоловік із жіночими зовнішністю та голосом змінився завдяки "чудодійному" лікуванню. Він шкодує, що не звернувся до лікаря раніше.

Читайте також: