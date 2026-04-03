90 днів без алкоголю: що відбувається з організмом

Реклама

Якщо ви відмовилися від алкоголю на початку року, то саме зараз могли досягти важливої позначки — 90 днів тверезості. За словами чоловіка, який не вживає спиртне вже понад 1 400 днів, саме цей етап стає переломним для організму та психіки.

Про це пише LADbible.

Кларк Кеглі розповів, що його рішення відмовитися від алкоголю не було пов’язане з «дном» чи критичною ситуацією. За його словами, все змінив момент усвідомлення, коли він запитав себе: «Чи хочу я продовжувати це робити, коли мені буде 50?» — і зрозумів, що ні.

Реклама

Спочатку він планував утриматися від алкоголю лише 30 днів, однак відтоді повністю відмовився від нього. Він поділився, як змінювався його стан на різних етапах цього шляху.

Якщо ви долучилися до популярного виклику «Сухий січень», то приблизно на кінець березня виповнюється 90 днів без алкоголю. Саме в цей період, за словами Кеглі, «ситуація починає трохи змінюватися».

Перші дні: складний старт

У перші 48 годин після відмови від алкоголю він почувався «жахливо» та змушений був постійно нагадувати собі: «відсутність похмілля — це краще, ніж бути п’яним».

Приблизно через тиждень з’явилася тяга до солодкого та солоного, а також сильне бажання повернутися до старої звички, адже алкоголь був частиною його повсякденного життя.

Реклама

30–60 днів: перші помітні зміни

Через місяць Кеглі помітив значне покращення якості сну. Водночас уже на 60-й день він зіткнувся з неочікуваним ефектом — нудьгою, адже зрозумів, скільки часу раніше займало вживання алкоголю.

90 днів: переломний момент

До 90-го дня, за його словами, зник так званий «туман» у голові. Він порівняв це відчуття з переходом від стану «до кави» до стану «після кави», коли з’являється ясність мислення та енергія.

«Щоб хімічний баланс у мозку відновився, потрібно близько 90 днів», — зазначив Кеглі, підкресливши, що цей період має ключове значення.

Водночас він попередив про своєрідну «пастку» перед цим рубежем. За його словами, у цей час люди можуть відчувати підвищену тривожність і стрес навіть без алкоголю, що спонукає повернутися до вживання.

Реклама

«Отже, ви відчуваєте більше тривоги та стресу. Тому ви знову п’єте, і це стає таким замкнутим колом, де ви розумієте, що насправді просто постійно перебуваєте у стані тривоги», — пояснив він.

Кеглі додав, що сам переживав подібний стан, відомий як «hangxiety» — тривога, пов’язана з відмовою від алкоголю. Однак, за його досвідом, саме після 90 днів ці симптоми значно слабшають або зникають.

За даними фахівців Monument, після трьох місяців без алкоголю можна очікувати:

покращення сну

підвищення концентрації

зниження ваги завдяки меншій кількості калорій

зниження артеріального тиску

зменшення ризику серцево-судинних захворювань

підвищення рівня енергії

У підсумку 90 днів тверезості можуть стати важливим етапом, після якого організм і психіка починають працювати значно стабільніше, а самопочуття — покращується.

Реклама

Нагадаємо, Женя Кот шокував зізнанням про алкогольну залежність і яким методом подолав її.