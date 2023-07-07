90-річна жінка пішла на пенсію після 74 років роботи: ким вона працювала (фото)

Вона не пропустила жодного дня.

Американка пішла на пенсію у віці 90 років після дивовижних 74 років роботи.

Про це повідомляє KLTV 7.

За понад сім десятиліть роботи мешканка Техасу Мельба Мебейн жодного разу не захворіла і не пропустила жодного робочого дня.

Вона працювала у відомому універмазі Dillard's. Жінка прийшла на роботу 1949 року, коли їй було 17 років. Спершу вона працювала ліфтеркою, а потім перейшла до відділу чоловічого одягу та косметики.

Мельба Мебейн / Фото: скриншот з відео

Вийшовши на пенсію, вона була нагороджена спеціальною нагородою Beyond Excellence від менеджера свого магазину Джеймса Саєнса.

За останні 25 років роботи засновник універмага Вільям Діллард сказав Мебейн, що вона може залишатися на роботі стільки, скільки захоче, і їй не потрібно працювати в нічну чи недільну зміну.

"І зробивши це для неї, це продовжило їй життя", - сказав син Мельби.

Жінка пішла на пенсію після 74 років роботи

Навіть у свої 70 та 80 років Мебейн продовжувала працювати по 40 годин на тиждень.

Вечірка з нагоди виходу на пенсію, на якій були присутні близькі родичі та колеги, була влаштована Діллардом. Він організував повітряні кулі, стрічки, музику та їжу.

Вечірка з нагоди виходу на пенсію / Фото: скриншот з відео

На запитання, яку пораду вона може дати новим працівникам, які щойно починають працювати, Мебейн відповіла:

"Приходьте на роботу. Ніколи не дивіться на це як зарплату. Залишайтеся там, де вас посадив Бог".

Мельба Мебейн / Фото: скриншот з відео

Вона планує провести свою пенсію, подорожуючи, пробуючи смачну їжу та відпочиваючи.

Нагадаємо, чоловік скасував весілля після того, як на заручинах викрили пікантну кар'єру нареченої. Його обурило те, чим вона займалася.

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