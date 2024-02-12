90-річні близнючки вперше возз'єдналися після 81 року розлуки: "Ніколи не думала, що побачу її"

Близнючки возз'єдналася після 81 року розлуки, заявивши, що вони мали таке відчуття, ніби вони зустрілися вперше.

Про це пише News 9.

90-річні Маурілія Чавес та Андреа Лопес зустрілися у грудні після того, як тест ДНК виявив їхній зв'язок.

"Це було схоже на перший раз у житті, коли я побачила її, тому що 81 рік – це занадто довго... Я пам'ятаю зовсім небагато, трохи, трохи", - сказала Лопес.

Маурілія Чавес та Андреа Лопес / Фото: 9news

Близнючкам було лише п'ять років, коли їхні батьки померли, і вони та інші члени їхньої сім’ї з 10 осіб були поділені між родичами.

Після того, як генетичний тест виявив пару на День подяки, Лопес, яка мешкає в Лас-Вегасі, забронювала квиток на літак до Денвера, щоб відвідати свою давно втрачену сестру.

"Моя сестро, мені дуже хотілося побачити тебе, щоб ти була зі мною, моя прекрасна сестро", - сказала Лопес, коли вони возз'єдналися. "Я ніколи не думала, що побачу її, ніколи", - додала Чавес.

Востаннє вони бачилися, коли їм було дев'ять років. Вони з братами і сестрами возз'єдналися на один день.

Перед зустріччю у грудні близнючки годинами розмовляли телефоном. Вони згадували, як важко було дізнаватися одна про одну, адже їхні голоси сильно змінилися відтоді, як вони були дітьми.

Вони навіть ділили двоспальне ліжко, і Лопес зізналася, що випала з нього під час візиту до Чавес. Сестри хотіли лише надолужити втрачений час.

Сестри провели час, ділившись своїми дитячими спогадами, поки Лопес не настав час повертатися до Невади.

"Я стала найщасливішою людиною у світі, бо ніколи не думала, що побачу її знову, і ще одна причина, через яку я плачу, як дитина, — мені було самотньо, у мене чудова сім'я, але що мені справді потрібно, так це моя сестра", - зізналася Чавес.

Маурілія Чавес та Андреа Лопес / Фото: 9news

Також Маурілія та Андреа дізналися, що троє їхніх братів і сестер ще живі, і їм від 80 до 90 років. Лопес зустріла одного зі своїх братів, який приїхав з Лос-Анджелеса, щоб відвідати її, і потім вона вирушила до Техасу, щоб побачитися з іншим братом.

Нагадаємо, близнючки одночасно завагітніли та народили дітей із різницею в декілька хвилин. У малюків спільний день народження, а також схожі ДНК.

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