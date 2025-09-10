ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
392
2 хв

90-річний чоловік в морзі раптово «ожив» після зупинки серця

Родичі, які прийшли прощатися з 90-річним чоловіком, виявили, що він має пульс та дихає, попри офіційне підтвердження смерті.

Софія Бригадир
У муніципалітеті Палмейра-дус-Індіос (Бразилія) стався випадок, який шокував і родину, і лікарів: у морзі 90-річний чоловік, офіційно оголошений мертвим, раптово почав дихати.

Про це повідомило видання Mirror.

Пацієнта госпіталізували 1 вересня. Наступного ранку в нього зупинилися серце та дихання. Попри серію реанімаційних заходів, лікарі не змогли відновити життєві функції та констатували смерть. Тіло відправили до лікарняного моргу.

Близько шостої ранку рідні прийшли попрощатися з чоловіком і з подивом помітили, що він дихає. Один із родичів звернув увагу на пульс. Лікарі підтвердили, що у пацієнта відновилися життєві ознаки, після чого його знову перевезли до відділення невідкладної допомоги.

Втім, літній чоловік залишався непритомним і того ж дня помер. Інцидент викликав хвилю запитань у громаді. У медзакладі наголосили, що всі протоколи було дотримано, помилок персоналу не виявлено, і запевнили у готовності співпрацювати з контролюючими органами та експертними комітетами, які мають з’ясувати деталі цього випадку.

«Ефект Лазаря (автореанімація) — це коли людина, оголошена мертвою від зупинки серця, раптово проявляє ознаки життя, зазвичай протягом 10 хвилин після закінчення серцево-легеневої реанімації. Через це здається, що вона повернулася до життя, але насправді вона не померла. Це рідкісне явище, і медичні працівники не знають точної причини», — пояснили в клініці Клівленда.

Лікарі наголошують, що для свідків така подія схожа на диво, однак у більшості випадків пацієнти, які переживають це, живуть недовго.

У медичній практиці відомо чимало задокументованих випадків. Один із найгучніших стався у Франції в 1937 році. 19-річного Анджело Гейса після аварії на мотоциклі визнали мертвим і поховали. Та через три дні тіло ексгумували для страхової перевірки — і виявили, що юнак був живий. Хоча пережите стало для нього сильним потрясінням, згодом Гейс використав цей досвід і навіть гастролював країною з виставами у труні.

Нагадаємо, у французькому місті Безансон розпочався судовий процес над колишнім анестезіологом Фредеріком Пешʼє. Його звинувачують у навмисному отруєнні 30 пацієнтів, серед яких 12 померли. Справи охоплюють період від 2008 до 2017 року.

